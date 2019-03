¿Por qué Nick Furia esperó tanto para llamar a Capitana Marvel?

Entornointeligente.com / Una de las principales incógnitas del UCM en los últimos años ha hecho que los espectadores se pregunten por qué Nick Furia no recurrió a Capitana Marvel en cuanto Thanos apareció en escena si la heroína se ha presentado como la más poderosa del Universo Marvel.

Como recordaréis Furia envía un mensaje de ayuda a Capitana Marvel al final de Vengadores: Infinity War, cuando Thanos ya ha erradicado a la mitad de las formas de vida existentes en la galaxia. Los motivos por los cuáles no lo hizo antes los contaba Samuel L. Jackson recientemente.

” Ella dijo solo emergencias. De las otras emergencias se podían encargar quienes ya estaban ahí. Era solo una invasión alienígena, algo que podrían haber manejado. La mitad de la población no se estaba muriendo, desapareciendo o lo que sea. Finalmente se presentó una emergencia que requería de su presencia. Era algo sin precedentes ¿Cómo combates algo así? No puedo combatir eso. Si no voy a estar ahí necesito encontrar a alguien que venga y se haga cargo. Toda esa gente era inútil. Fantásticos para algo normal, para los desastres cotidianos. Pero un macarra intergaláctico que tiene todas las Gemas del Infinito necesita un poco más “.

Obviamente para saber por qué Furia considera que Carol Danvers es la única opción para plantarle cara a Thanos vais a tener que ver Capitana Marvel, la película que presenta a la heroína interpretada por Carol Danvers y que nos cuenta mucho más sobre la relación de confianza que establecen el agente de S.H.I.E.L.D. y ella.

