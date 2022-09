¿Por qué mi ex me busca si ya tiene a otra?

Entornointeligente.com /

La decisión de si quieres que tu ex vuelva a estar en tu vida o no es sólo tuya. Sin embargo, te recomendamos que te lo pienses bien

Una de las razones por las que tu anterior novio te está buscando es porque seguramente su nueva relación no esté yendo muy bien precisamente. Si fue él quien te dejó y ahora está con una chica totalmente diferente a ti, es porque en su momento pensó que necesitaba a alguien distinto a ti para que su vida amorosa funcionase. Sin embargo, ahora está con otra persona que pensaba que lo iba a complementar, pero en cambio la relación está siendo un verdadero fracaso.

Cuando pasa esto, es muy común que aquella persona que cortó contigo, reconsidere su forma de verte y quiera intentar volver contigo y continuar vuestra relación justo donde la dejasteis. La decisión de si quieres que tu ex vuelva a estar en tu vida o no es sólo tuya. Sin embargo, te recomendamos que te lo pienses bien y, sobre todo, que seas fuerte delante de tu ex.

Quiere volver acostarse contigo

Otra de las razones por la que tu ex te esté volviendo a buscar a pesar de estar en una relación con otra persona es, nada más y nada menos, que quiere volver a tener sexo contigo. Los motivos pueden ser que haya visto tus últimas fotos y te vuelva a encontrar muy atractiva, que no termina de entenderse en la cama con su nueva pareja o simplemente porque le apetece tener una aventura con alguien, y qué mejor persona que la que ya conoce sus gustos sexuales.

Sea cuál sea el motivo, en todos los casos no quiere volver a tener nada serio contigo y, una vez haya saciado su apetito sexual, seguramente vuelva a su rutina diaria con su pareja. Por lo tanto, piensa bien si quieres ser simplemente el juguete sexual de tu expareja o, en el mejor de los casos, la «otra» de un triángulo amoroso.

MANTENERSE Firme

Es recomendable que tengas una conversación sincera con él y le digas que no quieres tener ningún tipo de contacto con él.

