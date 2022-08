¿Por qué Luis Fernando Velasco no fue a la posesión?

Entornointeligente.com /

Los Secretos de Darcy Quinn en La FM conoció la razón por la cual Luis Fernando Velasco no estuvo en la posesión presidencial de Gustavo Petro el pasado 7 de agosto.

Lo que me dicen es que él está molesto porque lo bajaron de todo, no le dieron un ministerio o el Dapre o un puerto de importancia y ya lo que queda no le interesa.

Pero por el otro lado, le dicen a Darcy que cuando llegó al empalme molestó mucho su actitud hasta el mismo Petro, creyendo que mandaba más que todos, que tenemos que renegociar el TLC, hablando fuerte y eso parece que no le gustó mucho al presidente Gustavo Petro.

El presidente de Colombia le ofreció el Ministerio de Justicia y él no lo quiso, entonces ya no más quedó hasta ahí.

