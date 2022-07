¿Por qué los tiburones se acercan más a la costa?

Entornointeligente.com /

(CNN) — Varios informes sobre lesiones por mordidas de tiburón y una oleada de avistamientos de estos depredadores marinos en la costa noreste de Estados Unidos han conmocionado a los nadadores este verano.

Pero, ¿se trata de algo excepcional en Long Island , en Nueva York, y en Cape Cod, en la península de Massachusetts, donde se han producido muchos de los presuntos encuentros con tiburones? Sí y no, según Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de la Universidad de Florida en Gainesville.

Los tiburones son millones de años más antiguos que los dinosaurios, y otros cinco datos sorprendentes A nivel mundial, los ataques de tiburón se encuentran en niveles similares a los de años anteriores, dijo Naylor, que también es conservador del Museo de Historia Natural de Florida, pero hay indicios de que la costa noreste de EE.UU. podría estar experimentando un repunte.

«Estamos dentro de la tendencia de esta época del año. Creo que a nivel mundial, solemos tener entre 70 y 80 mordeduras no provocadas de tiburones en todo el mundo. Pero es un fenómeno global. Y se distribuye de forma irregular», explica Naylor.

«Un año podemos tener dos o tres mordeduras en Hawai, una tras otra. El año siguiente, podría ser en Nueva Caledonia; podría ser en Australia Occidental. Y este año, en la costa de Long Island».

Naylor se negó a dar los totales del año hasta ahora, diciendo que lleva tiempo investigar y autentificar las mordeduras reportadas. (El trabajo de Naylor en el Museo de Historia Natural de Florida implica el seguimiento de los datos sobre ataques de tiburón). El año pasado se confirmaron 73 casos de mordeduras de tiburón no provocadas, en línea con una media de cinco años de 72 incidentes anuales. Sin embargo, se produjeron 11 muertes relacionadas con tiburones, frente a una media de cinco al año.

Un tiburón toro nada por encima de los pececillos frente a la costa de Carolina del Norte. Los peces de cebo son abundantes, gracias a las corrientes oceánicas cálidas de la Corriente del Golfo, dijo Gavin Naylor, de la Universidad de Florida.

Varios avistamientos de tiburones en Cape Cod y Long Island provocan el cierre de playas Peces, no humanos Los tiburones que se han encontrado los nadadores frente a Long Island buscaban comida, no humanos, explicó Naylor. La mayoría han sido identificados como tiburones toro, dijo Naylor, que, aunque tienen un aspecto temible, no se consideran agresivos. Es probable que se hayan aventurado en aguas costeras para alimentarse de los abundantes bancos de pececillos cercanos a la costa.

Los bancos eran especialmente densos este año debido a las corrientes oceánicas cálidas que se desprenden de la corriente del Golfo en el océano Atlántico y se extienden por la costa noreste, explicó. Estas aguas son más ricas en clorofila, lo que permite que florezca el plancton, que también atrae a los pececillos.

«Estos peces forman bancos de cientos de miles, o millones», explica Naylor, «y cuando se acercan a la costa, los tiburones los siguen».

«Los tiburones nadan intentando perseguir su cena. Las personas nadan chapoteando con pelotas de playa en su círculo… La zona de oleaje se vuelve bastante turbia debido a toda la energía y los tiburones se agitan porque están emocionados al ver toda esta comida… de vez en cuando cometen un error».

Otro punto que contribuye a este problema es la existencia de una guardería de tiburones toro, descubierta en 2016, frente a las aguas cercanas a la costa de la Gran Bahía del Sur de Long Island, donde se alimentan y crecen tiburones de varios meses a 5 años de edad. (Los tiburones nacen frente a la costa del sureste de EE.UU. antes de migrar al norte y pasar el verano en aguas de Nueva York y volver al sur de nuevo en el otoño, según la Wildlife Conservation Society).

A diferencia de los tiburones toro adultos, que miden hasta 2,7 metros, los juveniles de 1,2 a 1,5 metros pueden ser más propensos a acercarse a la costa para perseguir a los peces.

«Como puedes imaginar, (lo mismo que con cualquier mamífero), los juveniles no tienen tanta experiencia. No tienen tanta capacidad de reconocimiento de patrones como los adultos», dijo Naylor. «Tenemos la firme sospecha de que se trata de tiburones jóvenes y su juicio y discernimiento entre lo que es el pie de alguien y lo que es un destello de las escamas de un pez».

«Tienes un grupo de tiburones adolescentes y están corriendo por ahí persiguiendo peces».

Un gran tiburón blanco nada a unos 50 metros de la costa de Cape Cod National Seashore, Massachusetts el 15 de julio.

Grandes tiburones blancos En las costas de Cape Cod, donde se han visto varios tiburones blancos este verano boreal, se ha producido una dinámica diferente que ha provocado el cierre de al menos una playa. Naylor dijo que no hay reportes de mordeduras de tiburón, hasta donde él sabe.

Durante el verano y el otoño, los tiburones blancos cazan focas, su presa preferida, a lo largo de la costa de la región, lo que puede acercarlos a las playas populares. Un estudio publicado el año pasado en la revista Wildlife Research, basado en los datos de marcaje de 14 tiburones, descubrió que pasaban casi la mitad de su tiempo a una profundidad de 4,6 metros o menos. Esto significa que existe un alto potencial de presencia en aguas recreativas frecuentadas por nadadores y surfistas.

Los ataques de tiburones vuelven a ser noticia, pero muchos otros fenómenos son mucho más peligrosos «Hasta ahora no sabíamos cuánto tiempo pasaban en aguas poco profundas cerca de la costa», dijo la autora principal, Megan Winton, científica investigadora de Atlantic White Shark Conservancy, en un comunicado de prensa del año pasado. Esta organización sin fines de lucro, con sede en North Chatham, Massachusetts, proporciona fondos y recursos para la investigación científica con el fin de mejorar la seguridad pública.

La población de tiburones blancos frente a Cape Cod ha aumentado a la par que la población local de focas, que repuntó en las décadas posteriores a la Ley de Protección de Animales Marinos de 1972.

Es el único lugar del océano Atlántico donde se reúnen los tiburones blancos. Hasta la fecha, los investigadores han identificado y marcado unos 300 tiburones blancos, pero aún no hay una estimación oficial de la población.

Desde 2012, se han producido cuatro ataques no provocados de tiburones blancos a humanos en la costa de Cape Cod, incluido un ataque mortal en 2018, el primero en Massachusetts desde 1936.

No importa el tipo de tiburón, Naylor dijo que las medidas para protegerse son similares: no nadar o hacer surf solo, y no nadar cerca de grandes bancos de peces o si ves focas cerca. No uses joyas en el agua que un tiburón pueda confundir con el brillo de las escamas de los peces. Si ves un tiburón, sal del agua lentamente. No te asustes ni chapotees.

