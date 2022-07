Por qué los niños de la Realeza no pueden usar playeras con dibujos

Entornointeligente.com /

No es ningún secreto que la Realeza , en especial la británica, tiene estrictos protocolos que deben cumplir y los infantes no se salvan, pues los niños no pueden usar playeras con dibujos . Sin importar que son los más pequeños de la Familia Real, deben cumplir con las distintas reglas de etiqueta.

A pesar de que muchos de los protocolos que la Realeza debe cumplir les parezca extremo y anticuado al público, la reina Isabel II se mantiene firme a sus tradiciones. Sin importan el clima que haga, los pequeños deberán aguantarse y vestir siempre acorde al reglamento.

La razón por la que los niños de la Realeza no pueden usar playera con dibujos Para los niños de la Realeza británica está sumamente prohibido usar playeras con dibujos animados , así como cualquier estampado o vestimenta referente a algún personaje. Los pequeños deberán mantenerse a raya con los códigos de vestimenta impuestos desde hace décadas.

De acuerdo con expertos en los protocolos reales la razón es porque los niños de la Familia Real deben vestir siempre formales con camisa y pantalones. Mientras que en el caso de las niñas las faldas, bermudas y pantalones están prohibidos para ellas.

Si quieren sentirse más cómodos, los niños lo harán en eventos informales donde podrán vestir playeras tipo polo con cuello y botones . En el caso de las niñas, tendrán permitido únicamente usar vestidos o jumpsuits cortos .

Además del estricto protocolo que prohibe a los pequeños usar playeras con dibujos, ya sea de caricaturas o cualquier otro tipo, los niños y niñas de la Realeza británica tienen que seguir otras sorprendentes reglas. Algunas de esas incluyen no usar pantalones cortos después de los 8 años , las niñas solo pueden usar vestidos aunque haga mucho frío y la princesa Charlotte no podrá usar tiaras jamás en su vida .

Respecto al reglamento de vestimenta reciente se criticó el atuendo que el príncipe George, hijo de los duques de Cambridge, llevó a su primera asistencia a Wimbledon . En un día tan caluroso, el pequeño de entonces 8 años no pudo quitarse el saco, por lo que Kate Middleton fue severamente criticada .

