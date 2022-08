¿Por qué los negocios son el objetivo de los criminales en México? Una mirada a los hechos de violencia en tres estados

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Varios actos de violencia armada en carreteras y negocios como las tiendas OXXO han amedrentado a la población de los estados mexicanos de Jalisco, Guanajuato y Chihuahua en los últimos días. Según el Gobierno de México, los actos son consecuencia de enfrentamientos entre grupos criminales así como una reacción a operativos de las autoridades, y los ataques a los negocios parecen ser una forma de intimidación a la población civil y a los funcionarios estatales, según especialistas.

El jueves se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua, una jornada de violencia que dejó 11 muertos y 20 heridos. La gobernadora de Chihuahua, María Campos, aseguró que ordenó el despliegue de operativos en la localidad. La funcionaria añadió que toda la fuerza del Estado trabajará junto a las autoridades federales y municipales para restablecer el orden.

El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, dijo en conferencia de prensa este viernes que las autoridades tienen identificado al grupo delincuencial que planeó y orquestó estos hechos de violencia, pero que por motivos de la investigación se reservarán el hombre de la banda responsable.

El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía, dijo que todo comenzó con una riña en el interior del centro penitenciario estatal Cereso Número 3, donde un grupo perteneciente a Los Chapos fueron atacados por integrantes de la banda criminal Mexicles. De acuerdo con Mejía, esto generó una riña que terminó con dos reclusos muertos por arma de fuego y 20 heridos. El subsecretario indicó que las autoridades penitenciarias pudieron restablecer el control, pero que supuestos integrantes de los Mexicles comenzaron disturbios contra la población. Entre las víctimas mortales hay un locutor de Mega Radio y otras tres personas que prestaban servicio técnico a la estación, explicó Mejía.

Por su parte, el martes, varias ciudades en los estados mexicanos de Jalisco y Guanajuato vivieron horas de violencia cuando grupos de delincuentes bloquearon avenidas e incendiaron vehículos y negocios. Las autoridades dijeron que se trató de una represalia ante la detención de un líder criminal.

Alfaro describió la jornada del martes como «una noche dura y dolorosa» en ese estado del occidente de México, debido a la quema de vehículos y tiendas de conveniencia, luego de un enfrentamiento, según dijo, entre fuerzas federales e integrantes del crimen organizado en el municipio de Ixtlahuacán del Río.

Según el gobernador, los grupos de la delincuencia organizada intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos de la policía pudieran llegar.

En su rueda de prensa matutina de este miércoles, López Obrador explicó que los actos de vandalismo se produjeron porque las autoridades policiales interrumpieron una reunión entre dos bandas del crimen organizado. «Ya hay detenidos tanto en Jalisco como en Guanajuato de los que estaban en la reunión», agregó.

Y en conferencia de prensa este viernes, el presidente mexicano aseguró que los hechos de violencia en Chihuahua, Guanajuato y Jalisco son actos que no se habían presentado en el país «y ojalá no se repitan porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces esto es lo más lamentable de este asunto».

¿Qué ocurre? «Es una psicología del terror la que están operando, pero también están mandando mensajes de que ellos tienen fuerza y dominan y que en cualquier momento pueden hacer acciones hostiles contra personas, contra funcionarios del Gobierno, contra personas en las carreteras e incluso personas inocentes para imponer el terror», dijo a CNN Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad y fuerzas armadas e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Videos muestran caos y destrucción en Jalisco y Guanajuato, México, tras operativo contra el narcotráfico, dicen autoridades «El estado de Guanajuato principalmente es un espacio de disputa con los ladrones de gasolina, los famosos huachicoleros, y también es la comunicación que dirige a la Ciudad de México, donde el cártel de Jalisco ha tratado de penetrar sobre todo sobre el oriente de la ciudad, sobre los municipios del Estado de México, sobre todo en Ecatepec», dijo Benítez.

FEMSA, la empresa dueña de las tiendas OXXO, emitió un comunicado en el que condena los actos de violencia y señaló que en Ciudad Juárez una de sus tiendas fue incendiada y otra baleada , y confirmó que murieron una empleada y «una joven que había ido a presentar su solicitud de trabajo».

«Durante los últimos días en algunos municipios de León, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez hemos vivido momentos de tensión y violencia en contra de clientes, colaboradores y tiendas», dijo la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, y pidió a las autoridades «a reforzar (la seguridad) y tomar las medidas necesarias para conservar el Estado de derecho».

