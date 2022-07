Entornointeligente.com /

Noticias > spanish.china.org.cn | 19. 07. 2022 | Editor:Lety Du Texto ¿Por qué las proyecciones que Occidente hizo en la década pasada sobre China estuvieron en su mayoría equivocadas? Palabras clave: China, Occidente

下载安装Flash播放器 Al comentar sobre China, algunas voces en Occidente solo ven a un país al borde de la crisis, y sus proyecciones van desde un «aterrizaje duro en China» o el «colapso de China», hasta la «COVID es el momento Chernobyl de China» y «el fin del gobierno del Partido Comunista de China (PCCh). En la última década, cada vez que China se enfrentó a dificultades y a desafíos, algunos políticos, académicos y los así llamados expertos en China de Occidente no tardaron en difundir profecías desorbitadas sobre el destino de China y el PCCh. No hace falta decir que ninguno ha tenido ni remotamente razón en sus aseveraciones.

Más allá de esto, China, bajo el liderazgo del PCCh, ha superado varios desafíos, se ha vuelto más fuerte y está más cerca que nunca del centro del escenario mundial. Incluso bajo el impacto de la pandemia de COVID-19, China ha mostrado un desempeño mucho mejor que Occidente en lo que respecta a salvar vidas y a controlar la propagación del virus desde el principio, y su crecimiento económico sigue siendo más rápido que el de la mayoría de las principales economías, según afirman los expertos chinos.

Las predicciones erróneas sobre China en la última década han revelado una tendencia interesante sobre la comprensión que Occidente tiene de China: desde minimizar el desarrollo de China y exagerar los problemas que tiene, hasta reconocer el hecho del ascenso de China y la ansiedad presente sobre cómo lidiar con una China poderosa con un sistema político y una cultura únicos que son muy diferentes a los de Occidente. En otras palabras, de la Teoría del Colapso de China a la Teoría de la Amenaza de China, según han dicho analistas.

Predicción errónea

La «teoría del colapso de China» es un ejemplo típico de las predicciones erróneas de Occidente sobre China, y hay un buen número de académicos occidentales que solían o aún mantienen estas opiniones. Francis Fukuyama hizo una proyección representativa de este tipo en 2012: es probable que el sistema político de China, de arriba a abajo, bajo la presión de una creciente clase media empoderada por la riqueza y las redes sociales, estalle en algún momento.

Fukuyama declaró a la prensa que «China siempre ha sido un país con un gran problema de información donde el emperador no puede entender lo que está pasando a nivel de base» […] y «en muchos aspectos, esto es exactamente el problema del Partido Comunista. Porque no tiene prensa libre y porque no tiene elecciones locales, realmente no pueden juzgar lo que la gente está pensando».

Fukuyama no está solo en este sentido. Hubo otros defensores de Occidente «famosos» de hilarantes teorías que se ampararon en un conocimiento parcial para proyectar el curso de China en los últimos 10 años, tal y como la exsecretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, declaró en 2011 que «el sistema chino está condenado al fracaso». En una entrevista con el rotativo Atlantic, Clinton dijo que el historial de derechos humanos de Beijing es «deplorable» y que está «tratando de detener la historia» al oponerse al avance de la democracia.

Gordon Chang, un «reconocido»impulsor de la teoría del «colapso de China», ha hablado con frecuencia sobre su proyección, pero a pesar de quetodo indica lo contrario, no ha tenido más opciones que cambiar una y otra vez el momento del «colapso».

¿Por qué están equivocados?

El trasfondo de la predicción de Fukuyama fue el accidente del tren de alta velocidad de Wenzhou en 2011, que provocó un debate masivo entre el público chino en las redes sociales, en donde voces expresaron preocupación sobre la seguridad del transporte público y cuestionaron la credibilidad del gobierno sobre la investigación del accidente. Pero, ¿demostraba el incidente la afirmación de Fukuyama de que el PCCh no ha logrado comprender lo que piensa el pueblo chino? ¿El creciente acceso de la clase media china a Internet ha debilitado la autoridad del gobierno? Los analistas dicen que la respuesta es clara: Fukuyama estaba equivocado.

En cuanto a las redes sociales, hoy en día China tiene más de mil millones de usuarios de Internet, en comparación con los 560 millones de 2012. «¿Por qué la expansión de los usuarios de la red no ha debilitado el sistema político de China? La razón es que China se ha desarrollado con éxito en línea plataformas de opinión pública que permiten a las personas expresar sus opiniones, reflexionar sobre los problemas de la sociedad china y advertirle al Gobierno de manera efectiva para que encuentre una solución», dijo Zhang Yiwu, profesor de la Universidad de Beijing.

En los últimos 10 años, China demostró que sus trenes de alta velocidad son confiables y que el país tiene la red ferroviaria de alta velocidad más grande y avanzada del mundo. El accidente de 2011 no detuvo el desarrollo de China ni cambió la confianza de la gente en el país, según han dicho analistas.

Muchos temas candentes que se discutieron a diario en las redes sociales chinas, entre ellos la corrupción y la contaminación ambiental, se abordaron de manera efectiva en la última década. La campaña anticorrupción lanzada por el PCCh después del 18º Congreso Nacional del PCCh ha reconfigurado con éxito un ambiente político limpio y saludable en China y ha ganado el apoyo pleno de la gente. La calidad del aire en ciudades como Beijing ha mejorado notablemente en los últimos años y los residentes de la capital pueden ver cielos azules con frecuencia, en comparación con lo que ocurría hace una década.

Todos estos hechos demuestran que el PCCh recopila efectivamente información desde las bases para encontrar e identificar problemas y soluciones, detectar errores y corregirlos de manera efectiva lo antes posible, según han señalado los expertos.

Zhang Weiwei, director del Instituto de Estudios de China de la Universidad de Fudan, declaró al rotativo Global Times que los politólogos y académicos de Occidente han hecho grandes esfuerzos para proyectar eventos en el mundo, pero que han fracasado en la mayoría de las veces. «Fracasaron en predecir el colapso de la Unión Soviética en el pasado, y también fallaron en predecir el ascenso de China, ni siquiera pudieron predecir el ascenso del trumpismo, y la mayoría de los economistas occidentales fracasaron en predecir la crisis financiera en 2008».

Hay dos problemas principales con el fracaso de Occidente para hacer proyecciones correctas sobre China, dijo Zhang. «Primero es que tienen un sesgo ideológico, ya que creen que China o cualquier otro país no occidental eventualmente se occidentalizará siempre que quiera modernizarse. Otro problema es que la ciencia política occidental se basa en la experiencia de la historia occidental, por lo que cuando los expertos de Occidente usan este enfoque de la 'ciencia' para analizar a China, un país con una civilización completamente diferente, llegan a conclusiones poco confiables la mayor parte del tiempo».

Predicciones correctas

Por supuesto, no todas las proyecciones de otros países sobre China son pesimistas. El problema es que los medios y la sociedad de Occidente no prestan suficiente atención a las predicciones optimistas.

Martin Jacques, exmiembro sénior del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, hizo algunas proyecciones correctas en su trabajo publicado en 2009, Cuando China gobierne al mundo . Jacques dijo que la historia y la cultura de China son tan diferentes que no se puede entender usando el esquema de Occidente.

«Mi libro fue muy controvertido cuando se publicó en 2009, porque básicamente no aceptaba lo que entonces era el sentido común occidental sobre China. El crecimiento económico de China continuará durante mucho tiempo porque su nivel de desarrollo permite esa posibilidad», dijo Jacques.

Jacques tiene una opinión completamente diferente en comparación con muchos otros académicos occidentales que siempre demonizan el sistema político chino o al gobierno del PCCh en China. «Lejos de estar en crisis, de hecho, el apoyo al sistema político chino ha aumentado y seguirá aumentando mientras China tenga éxito», dijo.

Porque la gente puede ver que «ha funcionado extremadamente bien para China y, por lo tanto, que fortalecerá el sistema político de China. China no solo seguirá siendo muy diferente, sino que a nivel mundial, a medida que China ascienda, habrá un proceso creciente de 'chinificación' del mundo», o en otras palabras, la creciente influencia de China de diferentes formas en todo el mundo, aseguró Jacques.

Sobre cómo hacer un análisis de China correctamente, Zhang Weiwei tiene algunas sugerencias para los académicos de Occidente. «Deberían observar las encuestas de institutos acreditados y autorizados como Pew and Ipsos, ya que realizan encuestas a gran escala sobre temas como la satisfacción hacia gobiernos en años sucesivos, con las que podrán obtener una conclusión racional a través de una comparación exhaustiva de los datos; segundo, hacer investigación de campo in situ en lugar de quedarse en casa haciendo uso de datos y fuentes de segunda mano. De no hacerlo, sus conclusiones estarán muy lejos de la realidad».

