¿Por qué las bolsas de los snacks siempre están llenas de aire?

Entornointeligente.com /

La mayoría de las personas se quejan del aire que está dentro de las bolsas de snacks que compran; pero, ¿sabías que ese aire en el empaque es necesario? Descubre por qué…

A todos les ha pasado alguna vez que compran un snack, por lo general papas, y cuando lo abren la decepción los embarga por la cantidad de aire que tiene el empaque. En todas las botanas de este tipo es común encontrarse un buen espacio de aire dentro de las bolsas; pero realmente esto es algo necesario y podría llegar a sorprender su utilidad.

Hay que empezar explicando que esto que guardan este tipo de alimentos no es aire, es nitrógeno en estado gaseoso; esto tiene varias funciones, pero la principal es para evitar el deterioro del producto dentro de la bolsa. Sirve como un gran preservante, es por esto que mientras no se abran los empaques, estos alimentos pueden durar crujientes y en buen estado mucho tiempo.

La razón por la que no se usa oxígeno en lugar de nitrógeno es porque el aceite de estas frituras se descompondría rápidamente y las pondría muy suaves; perderían su textura y sabor. Además, el nitrógeno no tiene olor, ni sabor, lo que permite siempre conservar la esencia del alimento, proporcionando exactamente el mismo sabor durante mucho tiempo. El nitrógeno no afecta negativamente a las personas; 78% del aire que se respira es nitrógeno.

Muchos se preguntarán en este punto por qué tanto gas dentro de la bolsa. La respuesta para esto es muy sencilla, si la bolsa de snack estuviese llena de papas, se volverían migajas en el trayecto de distribución a las tiendas.

El nitrógeno también crea una protección de aire dentro de la bolsa, que evita que las papas se rompan o el empaque se abra. Hay presentaciones, como la de Pringles, que han sido estudiadas y diseñadas para poder aprovechar mejor el espacio, y para que el consumidor no sintiera que le venden puro aire.

Así que hay que pensárselo dos veces antes de indignarse por la cantidad de aire de las bolsas de tus snacks; pues, sin ese gas… no los podrías disfrutar como lo haces…

Culturizando

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com