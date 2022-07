Por qué la viruela del mono ya es una emergencia internacional

Entornointeligente.com /

Ante el aumento de los casos la Organización Mundial de la Salud declaró el alerta sanitario global. Qué rol juega el aumento de casos y el grado de contagiosidad

16.000 infectados por viruela del mono en 75 países del mundo. Las cifras hablan por si solas. Y es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció ayer la declaración de emergencia internacional para esta enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, brindó una conferencia de prensa para anunciar el comunicado de activación del nivel de alerta máxima para hacer frente al brote de viruela del mono.

Y ya no hay dudas: el brote cumple con los criterios para tal declaración.

La OMS define una emergencia de salud pública de interés internacional, o PHEIC, como «un evento extraordinario» que constituye un «riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades» y que «potencialmente puede requerir una respuesta internacional coordinada». Esta definición implica una situación que es: grave, repentino, inusual o inesperado. Que tiene implicaciones para la salud pública más allá de la frontera nacional del Estado afectado y que puede requerir una acción internacional inmediata.

El viernes pasado se encendió una nueva alarma. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que detectaron por primera vez dos casos de viruela del mono en niños. En un comunicado, los CDC indicaron que uno de los menores infectados es un residente en California de menos de dos años, mientras que el otro se encontraba en EEUU, pero no reside habitualmente en el país. Los responsables sanitarios indicaron que ambos casos están relacionados y que lo más probable es que los niños se infectaran en casa por transmisión de un familiar.

Aquí cuatro claves para entender el estado de situación global

1- Los casos no para den subir El parasitólogo, actual presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical, y experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Santiago Mas-Coma, ya había admitido hace unos días que la OMS podría declarar la pandemia por viruela del mono en poco tiempo más. Al respecto Mas-Coma, catedrático de Parasitología de la Universidad de La Laguna (ULL), España, sostuvo, en declaraciones a la prensa: «No creo que tardemos mucho en declarar la pandemia» y agregó que, «gracias a Dios, la gente no muere, pero el virus ha mutado y ha incrementado los casos, es un problema, por eso se transmite más fácilmente de humano a humano».

«Los casos no paran de subir», remarcó, y ya han llegado a Asia. Aunque «todo el mundo piensa en la guerra y en la pandemia de coronavirus el mayor problema» del planeta es el cambio climático, aseguró el científico. En ese sentido, recordó la ola de calor extremo que está atravesando Europa y por la cual «está falleciendo mucha gente». «No vemos cómo esto puede hacerse reversible, pero sí paliar los efectos», señaló.

Mas-Coma llamó a las autoridades políticas a «dejar de hablar y ponerse a trabajar» porque en muchos países «hablan mucho, pero no hacen y hay que seguir apretando» el paso para hallar soluciones porque el cambio climático «es la prioridad número uno» del planeta.

2- Una amenaza para la salud La actual designación de «emergencia internacional» significa que la OMS ahora ve el brote como una amenaza lo suficientemente importante para la salud mundial que se necesita una respuesta internacional coordinada para evitar que el virus se propague más y se convierta potencialmente en una pandemia.

Aunque la declaración no impone requisitos a los gobiernos nacionales, sirve como un llamado urgente a la acción. La OMS solo puede emitir orientaciones y recomendaciones a sus estados miembros, no mandatos. Los estados miembros están obligados a informar los eventos que representan una amenaza para la salud mundial. Europa es el epicentro actual del brote, registrando más del 80% de los casos a nivel mundial. «La OMS está trabajando con países y fabricantes de vacunas para coordinar el intercambio de vacunas contra la viruela símica, que son escasas. La organización también está trabajando con grupos para romper el estigma en torno al virus y difundir información para ayudar a proteger a las personas», dijo Tedros.

3 Alta contagiosidad

El virus de la viruela del mono se transmite con mayor frecuencia a través del contacto directo con la erupción o las llagas de alguien que tiene el virus. También puede propagarse a través del contacto con la ropa, la ropa de cama y otros artículos utilizados por una persona con la enfermedad, o por las gotitas respiratorias que pueden transmitirse a través del contacto prolongado cara a cara. Aún no se conoce del todo el riesgo de transmisión por aerosol.

La enfermedad se puede propagar de persona a persona a través del contacto directo con fluidos corporales infecciosos o con el sarpullido, las costras y las llagas que puede causar la enfermedad. La propagación también puede ocurrir a través del contacto indirecto, como a través de ropa o ropa de cama contaminada con el virus.

Otra de las formas es a través de las secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado o durante el contacto físico íntimo, como los besos, las caricias o las relaciones sexuales.

4 Puede ser asintomática Omar Sued, médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), citó un primer estudio que muestra la circulación asintomática de viruela símica en Bélgica. «Primer artículo que muestra la circulación asintomática de viruela símica en Bélgica en Mayo. 3/224 hisopados rectales (hechos para identificar Clamidia y Gonococo), fueron positivos para MPX», sostuvo el experto en su cuenta de Twitter. «La viruela del simio se transmite por contacto cercano con casos sintomáticos. La evidencia de infección subclínica de viruela del simio se limita a unos pocos estudios inmunológicos que hallaron inmunidad contra los ortopoxvirus en pacientes asintomáticos, personas que estuvieron expuestas a casos de viruela del simio», señaló el estudio que aún no fue revisado por pares.

«Los síntomas a menudo desaparecen solos sin necesidad de tratamiento», destacó la OMS y agregó: «Es importante cuidar la erupción dejándola secar si es posible o de ser necesario cubrirla con un vendaje húmedo para proteger el área. Evite tocar cualquier llaga en la boca o los ojos. Se pueden usar enjuagues bucales y gotas para los ojos siempre que se eviten los productos que contienen cortisona».

Origen

La viruela del mono, una enfermedad viral, ocurre principalmente en África central y occidental, donde el virus es endémico, pero como parte del brote más reciente, el patógeno se ha propagado a muchas regiones del mundo donde normalmente no se ve. También se están reportando casos en países africanos que anteriormente no estaban afectados por el virus, y en aquellos lugares donde el virus es endémico se están registrando números récord.

Los primeros datos sobre el brote han sugerido que los hombres homosexuales y bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres constituyen una gran cantidad de casos informados, lo que genera preocupación sobre la estigmatización de la enfermedad y la comunidad LGBTQ. Sin embargo, cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien que tenga el virus puede estar en riesgo.

«Ante el aumento de los casos en 75 países, la Organización Mundial de la Salud declaró el alerta sanitario global. Qué mecanismos comienzan a entrar en acción Este es un primer paso de emergencia y de un aviso general de la importancia que tiene el tema. Lo importante es poner en discusión el tema porque cabe la posibilidad que la enfermedad se convierta en endemia y que permanentemente debamos estar hablando de esta situación», explicó a Infobae el doctor Luis Cámera, médico clínico (MN 51995) minutos después de la declaración de la OMS.

«Tal vez se dejó pasar una oportunidad muy grande hace un mes por los festejos de orgullo de LGTB+, que a lo mejor fue un elemento multiplicador de los casos que vemos hoy, ya que a nivel general, las medidas preventivas no fueron comunicadas en el sentido exacto para determinados grupos de riesgo. Sí sucedió en redes internas, donde se avisaba a la gente quienes eran las personas con más posibilidades de contagio. Pero no sucedió a nivel general. Ahí me parece que se perdió un tiempo de prevención de este brote, que a lo mejor lo debamos pagar de una manera bastante cara. Ya que la posibilidad de que este virus se torne en algo más agresivo está latente. La forma congoleña de este virus es de mucha letalidad. Afortunadamente, la forma occidental es muy benigna», agregó el experto.

Síntomas

Los síntomas de la viruela del simio pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos, agotamiento y una erupción en la piel que puede parecer granos o ampollas. La erupción pasa por diferentes etapas, convirtiéndose en pústulas antes de curarse.

La OMS advirtió que, tras un periodo de incubación de entre 6 y 16 días (que puede variar entre 5 y 21), la infección se divide en dos periodos:

※ Invasión (entre los días 0 y 5): caracterizado por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía)

※ Erupción cutánea (entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre): aparecen distintas fases del exantema. En general, primero afecta al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo, siendo que las regiones del cuerpo más afectadas son la cara (en el 95% de los casos), las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos). La evolución de esta suerte de ampollas avanza a maculopápulas (lesiones de base plana) a vesículas (ampollas llenas de líquido), pústulas y costras (tras unos 10 días), las cuales desaparecen por completo hasta 3 semanas más tarde.

En cuanto a la duración de la enfermedad, la agencia sanitaria internacional aseguró que «los síntomas suelen durar entre dos y cuatro semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento». «Si cree que sus síntomas podrían estar relacionados con la viruela del mono, contacte a su doctor inmediatamente. Si tuvo contacto cercano con alguien que tiene estos síntomas o sospecha que existe la posibilidad de estar infectado comuníquelo a su doctor», señaló la OMS.

¿Hay una vacuna contra la viruela del mono?

«La capacidad de los laboratorios comerciales para evaluar la viruela del simio es un pilar clave en nuestra estrategia integral para combatir esta enfermedad. Esto no solo aumentará la capacidad de prueba, sino que hará que sea más conveniente para los proveedores y los pacientes acceder a las pruebas mediante el uso de las relaciones existentes entre el proveedor y el laboratorio», dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky.

«Ya existe una vacuna aprobada por varios países para la prevención y el tratamiento de la viruela del mono. Se llama JYNNEOSTM, también conocida como Imvamune o Imvanex, la cual es producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic», explicó a Infobae Daniela Hozbor, especialista en vacunas. Asimismo, aseguró que «datos anteriores de su uso en África sugieren que es, al menos, 85% efectiva para prevenir la viruela del mono». La además bioquímica e investigadora del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata agregó: «Existe una segunda vacuna contra la viruela, la ACAM2000, fabricada por Emergent Product Development. Según las autoridades sanitarias, ofrece cierta protección contra la viruela del mono. De hecho, esta vacuna fue la que se utilizó en un brote reportado en 2003 en EE.UU.»

Al tiempo que la OMS resaltó que «Imvamune, aprobada en 2019 para su uso en la prevención de la viruela del mono, aún no está ampliamente disponible», al tiempo que resaltó que se encuentran «trabajando con el productor de la vacuna para mejorar su acceso», y destacó: «Las personas que han sido vacunadas contra la viruela en el pasado también tendrán cierta protección». Alrededor de 41.500 ciclos de la vacuna contra la viruela del mono Jynneos se han distribuido en estados y otras jurisdicciones de Estados Unidos, según datos publicados el miércoles por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Un ciclo de Jynneos implica dos dosis con cuatro semanas de diferencia. Desde Estados Unidos anunciaron que la estrategia para distribuir vacunas contra la viruela del mono se centraría en áreas con las tasas de casos y el riesgo general más altos.

¿Qué tan mortal es la viruela del mono?

«La manifestación clínica de la viruela del mono suele ser leve. Se ha observado que el clado de África occidental, que hasta ahora se ha detectado en los casos notificados en Europa, tiene una tasa de letalidad del 3,6 por ciento en estudios realizados en países africanos. La mortalidad es mayor entre los niños y los adultos jóvenes, y las personas inmunodeprimidas tienen un riesgo especial de enfermedad grave. La mayoría de las personas se recuperan en semanas», sostiene la OMS.

«Las complicaciones de los casos graves incluyen infecciones de la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. Entre el 3% y 6% de los casos identificados en donde la viruela de mono es endémica ha terminado en defunciones. Muchos de estos casos son niños o personas que pueden tener otras afecciones de salud. Hay que tener en cuenta que estas cifras podrían ser una sobreestimación porque la contabilidad de los casos en los países endémicos es limitada», completó.

Contra el estigma «Hoy la mayoría de los casos de viruela símica en el mundo se han dado en hombres que tienen sexo con hombres. Un tema particularmente sensible es ser enfático en evitar la estigmatizacion de los pacientes», señaló en una nota reciente con Infobae el doctor Marcelo Losso, director del Servicio de Inmunocomprometidos e investigador responsable del área de enfermedades emergentes del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires en Argentina.

Que la sociedad hoy no estigmatice es crucial para que las personas con síntomas de viruela no encuentren barreras ni se autolimiten en su derecho a acceder al diagnóstico y a la atención médica oportuna. «Los desafíos de la viruela símica son múltiples. Hay que integrar este diagnóstico de una nueva enfermedad a la práctica asistencial, particularmente en las poblaciones que parecen tener mayor riesgo, e informar de manera adecuada al público alertando pero sin generar una preocupación desmedida», comentó Losso.

infobae

LINK ORIGINAL: Agronegocios

Entornointeligente.com