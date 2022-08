Por qué la marihuana legal tiene poco impacto en Canadá

Entornointeligente.com /

La decisión de Canadá de legalizar la marihuana recreativa en octubre de 2018 fue recibida por defensores y críticos con predicciones de beneficios dramáticos o consecuencias nefastas. Casi cuatro años después, las preguntas sobre el impacto de la medida provocan principalmente encogimientos de hombros.

Por Jay Heisler | Voz de América

«Tal vez soy del grupo demográfico equivocado, pero no he notado ningún problema serio derivado de la legalización», dijo un veterano del sistema legal canadiense, que se negó a ser identificado debido a su papel en la administración de la ley.

«Creo que probablemente ha reducido los costos policiales y el tiempo en la corte que surgen de los delitos de posesión simple (a diferencia del tráfico)», agregó el veterano legal en un correo electrónico a la VOA. «No hay evidencia de que los abogados, los banqueros o los tipos de Bay Street se vuelvan locos. Tal vez el alcohol sigue siendo la droga preferida».

«Ocasionalmente se siente un olor a hierba caminando por Bay Street», agregó el abogado, el núcleo de la industria financiera de Toronto, «y ha habido una proliferación increíble (y tal vez insostenible) de tiendas de marihuana».

La evidencia anecdótica de ese tipo es la mejor medida hasta ahora del impacto de la legalización en solo el segundo país en legalizar el uso recreativo de la droga, dada la escasez de datos concretos sobre el efecto en los accidentes de tráfico, sobredosis de drogas, resultados de salud mental o delitos menores.

«Desafortunadamente, no he visto datos concretos que permitan a alguien comentar sobre todos esos objetivos y cómo le está yendo a Canadá con respecto a ellos», dijo Jonathan Wilson, director ejecutivo de Crystal Cure Inc., una empresa productora de marihuana en la provincia oriental de New Brunswick.

La legislación de 2018 que legalizó la marihuana pidió una evaluación exhaustiva del impacto después de tres años, pero el gobierno aún no ha comenzado ese proceso, una fuente de frustración para algunos en la industria legal de la marihuana que buscan reformas que les den un impulso contra sus competidores ilícitos.

De hecho, el comercio ilícito ha demostrado ser sorprendentemente duradero a pesar de la fácil disponibilidad de marihuana legal en puntos de venta autorizados por el gobierno. Una de las razones pueden ser las quejas de los usuarios sobre el sabor y la calidad de los productos legalmente aprobados.

Jon Cappetta, vicepresidente de contenido de la revista estadounidense High Times, dijo en una entrevista que la industria canadiense tiene reputación de producir marihuana de baja calidad en masa, a la que descartó como «hierba de Walmart».

«Eso no quiere decir que no haya un gran producto», dijo Cappetta. «Pero es principalmente en el mercado tradicional, no en el legal».

Wilson dijo que no fue hasta fines del año pasado que las ventas legales de marihuana superaron las ventas ilícitas, según estimaciones de Ontario Cannabis Store, el único minorista legal en línea de marihuana recreativa en la provincia más poblada de Canadá.

«No sabemos exactamente cómo se mide esto, pero independientemente de la falta de datos empíricos sobre esto, es muy evidente en muchas partes del país que el mercado ilícito está muy vivo y bien».

Eso ha recortado las primeras proyecciones de un gran impulso a la economía a través de impuestos directos e indirectos, aunque los beneficios no son insignificantes.

Cliente huele una muestra de marihuana en exhibición, en un recipiente a prueba de manipulaciones vendido en Evergreen Cannabis, una tienda minorista de marihuana, en Vancouver, el 9 de octubre de 2019. AP

Según un informe elaborado por la consultora Deloitte y publicado por MJBiz Daily en febrero, la industria había contribuido con 34,200 millones de dólares hasta fines de 2021 a un PIB nacional que totalizó casi 2 billones el año pasado.

Por otro lado, los temores de una epidemia de consumo de marihuana por menores de edad tampoco se han confirmado. «Con respecto a la prevalencia, parece que todavía no ha habido un aumento marcado en el consumo de marihuana por parte de los jóvenes en Canadá», informó el Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry en 2021.

El informe continuó diciendo: «En el período previo a la legalización, las asociaciones profesionales, incluidas la Asociación Canadiense de Psiquiatría, la Asociación Médica Canadiense y la Sociedad Canadiense de Pediatría, sugirieron que la legalización representaba una amenaza para la salud pública y abogaron por la edad legal para el cannabis. debe establecerse en una edad mínima de 21 o 25 años, o que Canadá no debería legalizar en absoluto porque pondría a los jóvenes en mayor riesgo de daño. Ahora que se ha demostrado que tales temores categóricos son en gran medida infundados, esto debería proporcionar la base para avanzar avanzar en terrenos más matizados».

La Asociación Médica Canadiense, por su parte, sigue aconsejando precaución. «Hoy, continuamos abogando por un enfoque de salud pública para el cannabis con tres objetivos principales: prevenir el uso problemático de drogas; hacer que los servicios de evaluación, asesoramiento y tratamiento estén más disponibles; y mejorar la seguridad para quienes usan a través de programas de reducción de daños y concientización», indica en su sitio web.

Los datos limitados que existen brindan una imagen mixta del impacto en la seguridad vial. La agencia federal Public Safety Canada informó el año pasado que «si bien los datos informados por la policía tienden a indicar una disminución significativa en las tendencias generales de los incidentes de conducción bajo los efectos de las drogas en los últimos diez años, la proporción de incidentes [de conducción bajo los efectos de las drogas] informados por la policía ha aumentó de alrededor del 2 % del total en 2009, a aproximadamente el 9 % en 2020».

Por otro lado, dijo el informe, los datos de su encuesta «tienden a indicar que la educación pública y las campañas de concientización… parecen haber cambiado efectivamente las percepciones de los canadienses sobre la conducción después del consumo de cannabis, y un número cada vez mayor de encuestados está de acuerdo en que el consumo de cannabis afecta la capacidad de conducción». Además, la proporción de canadienses que informan haber conducido después de haber consumido cannabis ha seguido disminuyendo en 2020″.

Uno de los temas más desafiantes para las fuerzas policiales de la nación ha sido si permitir que sus propios oficiales consuman mientras están fuera de servicio. Muchas fuerzas, incluida la histórica Real Policía Montada de Canadá, prohibieron su uso por completo, mientras que otras, particularmente en ciudades de tendencia liberal como Vancouver, autorizaron su uso fuera de servicio siempre que los oficiales se presentaran para trabajar en forma.

John Orr es presidente de la asociación de policías de Calgary, Alberta, donde los agentes obtuvieron en febrero el derecho a consumir cannabis fuera de servicio. Tal uso «no es inaudito y en Vancouver, tengo entendido que no ha habido ningún problema», dijo Orr al periódico Calgary Herald en ese momento.

El mismo artículo citó a Andrea Urquhart, directora ejecutiva de recursos humanos del Servicio de Policía de Calgary, diciendo: «No hay evidencia de que este cambio en particular sea perjudicial para nuestro objetivo fundamental de servir y proteger».

Jo-Ann Roberts, exlíder interina del Partido Verde de Canadá, ve los datos disponibles como una reivindicación de la temprana defensa del partido por la legalización.

«Creíamos que no daría lugar a la anarquía que muchos predijeron. De hecho, creíamos que reduciría los costos policiales, quitaría presión a los tribunales y reduciría la influencia del crimen organizado», dijo a la VOA. «Creo que las provincias y los productores todavía están resolviendo los detalles de la entrega del producto, pero en general la transición de ilegal a legal se ha desarrollado sin problemas».

Brennan Sisk, ex coordinador de cannabis de una ONG con sede en Fredericton, New Brunswick, argumentó que la legalización ha abierto la puerta a la investigación revisada por pares sobre el impacto de la marihuana en la salud y el desarrollo de usos industriales.

Pero, dijo, el gobierno no ha adoptado el cannabis como una parte legal de la cultura cotidiana y continúa enfocándolo «estrictamente desde un mecanismo de reducción de daños».

«Creo que Canadá ha desarrollado un buen conjunto de mejores prácticas y está a la vanguardia cuando se trata de identificar cambios prácticos y productivos a las restricciones», dijo Sisk.

«Aquellos que trabajan en el sistema canadiense están bien posicionados para asesorar a nuevas jurisdicciones sobre cómo implementar un plan legal mientras se benefician de una perspectiva de desarrollo económico».

