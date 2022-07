Por qué la luz de freno en el tablero se queda encendida

Entornointeligente.com /

Las luces en el tablero se encienden cuando algo no está bien en algunos de los sistemas de tu vehículo y aunque no siempre son fallas graves, lo mejor es que no hagas caso omiso si alguna de estas advertencias se prenden.

El sistema de frenado también cuenta con una luz en el tablero, la cuál se puede encender por varios motivos , los cuales se deben atender inmediatamente.

Evita conducir con la luz de freno encendida , esta luz es un indicador de que necesita diagnosticar un posible problema de frenado y de no hacer caso, la falla puede crecer e incluso afectar otros sistemas y el funcionamiento correcto del auto.

Motivos por los que la luz de freno en el tablero se queda encendida. 1.- El freno de mano activado Lo primero que debe verificar es que el freno de mano esté completamente desactivado. Dependiendo de tu auto, la luz de advertencia del sistema de frenos puede ser la misma que la luz de advertencia del freno de estacionamiento. Esto significa que si el freno de estacionamiento está puesto cuando el vehículo se enciende, la luz de freno se enciende automáticamente para avisar al conductor.

Esta advertencia ayuda a que no conduzcas con el freno de mano puesto, puede causar desgaste en el revestimiento de los frenos y esto puede hacer que se desgasten antes de tiempo.

2.- Líquido de frenos A menudo, la luz de freno puede encenderse si el nivel de líquido es bajo, lo más probable es que haya algún tipo de fuga.

Este es un problema grave, porque si no hay líquido de frenos en los sistemas hidráulicos de sus frenos, esto significa que los frenos no funcionarán. Una fuga en el sistema hidráulico de los frenos debe tomarse muy en serio.

3.- El sistema ABS Es posible que el problema esté en su sistema de frenos antibloqueo (ABS). Nuevamente, depende del modelo de su auto, pero en algunos vehículos la luz de freno se enciende para indicar un problema con el sistema ABS.

Sin embargo, en los autos más nuevos, es probable que haya una luz de advertencia específica para el ABS.

