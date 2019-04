Por qué la llama 'La fiera'

Entornointeligente.com / La actriz Victoria Ruffo ha mostrado su desacuerdo cuando le dicen que su primogénito es idéntico a su padre Eugenio Derbez. noticias relacionadas Arturo Peniche es galán de Victoria Ruffo Victoria Ruffo Regresa a las telenovelas Hijo de Victoria Ruffo se siente acosado por su mamá Ante esto el actor con una gran sonrisa replicó: “Ella nunca está de acuerdo en nada, por eso la llamo 'la fiera'”. VER TAMBIÉN: Propuestas artísticas para entretenimiento y crecimiento personal en la agenda cultural Y es que la actriz manifestó su descontento con Derbez por no apoyar la carrera artística de José Eduardo Derbez , hijo que tienen en común. “Pues como no me dejó verlo por eso lo dice, pero ahora que ya me deja verlo, ahora que él (José Eduardo) ya se deja solito ver, ya estamos más en contacto y ya lo estoy apoyando un poquito más, y de hecho hay varias cosas que quiero hacer con él”, explicó. VER TAMBIÉN: Cine Universitario, basado en la Biblia

