¿Por qué la colombiana Merqueo salió de México?

El supermercado en línea de origen colombiano Merqueo cerró sus operaciones en México el 8 de junio pasado, después de haber anunciado apenas en abril pasado que sus ventas totales durante el 2021 en el país crecieron 10 veces. La compañía recibió un financiamiento por 22 millones de dólares por parte de BID Invest en mayo.

La salida de la startup del mercado mexicano , al cual llegó a finales de 2019, sucede después de que varias startups latinoamericanas anunciaron una reducción de personal y de que algunos de los fondos de Venture Capital con más inversiones en la región recomendaron a las compañías de sus portafolio a adoptar una estrategia más conservadora.

Merqueo se va de México en el momento en el que la inversión en Venture Capital comienza a decrecer en comparación a los años anteriores. El mercado de capital de riesgo en México registró un valor agregado de 1,405 millones de dólares en lo que va del año, lo que supone una caída de 7.74% respecto del mismo periodo del 2021, según datos de la plataforma de análisis Transactional Track Record (TTR).

Venture Capital conservador Para Denis Yris, director del fondo de capital semilla Wortev Capital, dado que el camino de una startup , es decir, una empresa con la necesidad de acelerar su crecimiento y escalar su operación lo más rápido posible, pasa por una serie de levantamientos de capital hasta llegar a la rentabilidad, cuando el flujo de Venture Capital se reduce, las startups comienzan a ajustar su operación para afrontar el entorno.

«Si hablamos de que el camino va a ser más conservador, los emprendimientos van a ajustar su operación y si no está funcionando van a recortar su operación», dice Yris en entrevista.

De acuerdo con el inversionista, lo que le está ocurriendo a empresas como Merqueo forma parte de un fenómeno global y ningún fondo o startup podrá escapar de él. El exchange de criptomonedas Bitso y la plataforma de ecommerce Vtex anunciaron sendos recortes de personal a la vez que fondos como el japonés Softbank o YCombinator advertían a sus startups que debían andar con cautela.

Experiencia anormal En una carta enviada a los fundadores de las empresas de su portafolio, YCombinator advertía que el movimiento más seguro para las startups era planear para lo peor, por lo que deben recortar costos y aumentar su runway, esto es, el número de meses que una empresa tiene antes de quedarse sin liquidez.

«Para aquellos de ustedes que comenzaron su compañía en los últimos cinco años, pregúntense lo que consideran un ambiente de financiamiento normal. Lo más probable es que su experiencia de levantamiento de capital no haya sido normal y que futuros levantamientos sean mucho más difíciles», les advierte YCombinator a sus emprendedores en su carta.

De acuerdo con el fondo, el pobre desempeño en los mercados públicos de las empresas tecnológicas impacta significativamente la inversión en capital de riesgo, ya que los fondos de Venture Capital lo tendrán mucho más difícil para recaudar capital y sus socios inversionistas esperarán una mayor disciplina a la hora de invertir.

Brasil En abril pasado, durante un recorrido con la prensa en su tienda oscura (dark store) de la zona industrial de Vallejo, el country manager de Merqueo en México aseguró que la compañía esperaba alcanzar la rentabilidad de sus operaciones en el país en los siguientes dos años. Un mes después, la compañía recibió una ronda de financiamiento serie C por 22 millones de dólares por parte de BID Invest y Blue Like an Orange «para expandirse a Brasil y mejorar su plataforma tecnológica».

Para Denis Yris, la ubicación de una startup es fundamental en el éxito de su estrategia de negocio, por lo que es probable que Merqueo se haya adelantado a un problema financiero en el futuro próximo y haya decidido enfocar sus esfuerzos por mantener la operación en Bogotá, Colombia, y por su expansión en el mercado brasileño.

Los únicos que saben la razón exacta por la que Merqueo salió de México son sus ejecutivos y quizá algunos de sus trabajadores. El Economista buscó a los representantes de Merqueo en México, pero no hubo respuesta inmediata a la solicitud. No obstante, el panorama de la inversión de Venture Capital da una idea de la razón de esta salida, aunque de acuerdo con Yris, el flujo de capital de riesgo hacia América Latina no pausa, sólo se desacelera.

