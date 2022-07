¿Por qué hay drogadictos? Quinta Parte

Entornointeligente.com /

Hely Brandt LA PRENSA DE LARA.- Analizados los principales factores de riesgos de las drogadicciones, explicito esta, que la disfunción familiar es uno de los principales factores de riesgos, de tal manera que existiendo este y agregándose otro de los mencionados, ( adolescencia , amigos consumidores , etc.,) lo más probable, que algunos de los componentes de esta familia disfuncional entre en el mundo de las drogadicciones –

Como hemos dicho en el anterior artículo, hay factores de riesgos extrínsecos e intrínsecos, pero existe un factor natural, propio de cada uno de nosotros, el cual es el que nos hace ser completamente adictos, precipitados por estos factores de riesgos y es el llamado Sistema de Recompensa cerebral o del placer que son estructuras neuronales (células del sistema nervioso ) con funciones específicas, ubicadas a nivel de los hemisferios cerebrales y tallo cerebral, encargadas de darnos la sensación de bienestar.

Este sistema de recompensa está constituido por un conglomerado de neuronas conformando el área Tegmental ventral y el núcleo Acumbens , interconectados entre sí y con la corteza prefrontal, conexión que se realiza a través de un neurotransmisor (partícula ultramicroscópica que facilita la comunicación entre las neuronas), en este caso es la dopamina, producida en el área Tegmental y en el núcleo Acumbens , donde su accionar desencadena esa sensación de placer y la conexión con la corteza prefrontal permite organizar las motivaciones y ordenar una secuencias de acciones de manera tal que sean sensaciones agradables

Pero este sistema no está conformado para tal fin; gracias a él, la reproducción es posible, por hacer placentera la relación sexual, preservando la especie, así el comer también es placentero de no ser así, moriríamos de hambre, al igual , calmar la sed al tomar agua, es placentero; así mismo el ser humano es un ser social por naturaleza, permanecer aislado puede ocasionar un daño mental, de ahí las relaciones sociales son de gran importancia , por lo que este sistema las hace placenteras, estos son los llamados reforzadores naturales (hambre, sed, relación sexual, interacción social) los cuales al hacerse presente se libera este sistema, produciendo dopamina procedente de la neurona presináptica situadas en el núcleo Acumbens (núcleo de la felicidad), accionando sobre los receptores dopaminergicos postsinaptica, logrando la sensación placentera, la cual es condicionada para repetirse cada vez que así sea .Pero este sistema no está activo todo el tiempo, por medio de otro neurotransmisor llamado gabapentina (GABA), que actúa sobre receptores gabaergicos, bloqueando el sistema de recompensa, el cual se activara con los reforzadoras naturales al hacerse presente

Ahora bien, ¿Cómo actúan las sustancias psicoactivas (drogas) en este sistema de recompensa? En líneas generales, estas actúan sobre las neuronas productoras de dopamina (área Tegmental ventral) en el tallo cerebral, estimulando una mayor producción de esta, mucho más que los reforzadores naturales, constituyendo un efecto agonista, y a la vez existe un efecto antagonista dado por el bloqueo que hacen las drogas a nivel de los sitios de recaptación de la dopamina, por lo tanto, habrá una mayor cantidad circulante de dopamina dando un mayor efecto placentero.

De manera tal, las drogas tienen gran intensidad placentera por una mayor cantidad de dopamina circulante en la unión de las neuronas y permanecer por más tiempo en tales sitios, pero con el transcurrir del tiempo la dosis de inicio no es suficiente para alcanzar esa sensación placentera, conllevando a un incremento progresivo de la dosis de drogas, esto es lo que llamamos tolerancia, de esta manera la adicción es de mayor profundidad, llegando un momento en que los reforzadores naturales no desencadenaran placer solo la droga que consume el individuo, cayendo en un estado de inanición, no le interesa el trabajo, inapetencia, solo vive para el consumo de la droga, hay un abandono total, es esclavo de la droga, es una enfermedad crónica mortal con gran afectación en la familia y por ende en la sociedad en general, constituyendo fuentes delictivas, cometen crímenes atroces en el afán de conseguir recursos para adquirir las drogas y con frecuencia fallecen por una sobredosis.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de los diferentes países a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), el incremento del consumo de estas sustancias psicoactiva es cada día mayor y por ende la extensión de los cultivos, surgiendo nuevos países dedicados al cultivo y distribución de estas sustancias con un futuro no promisorio para la sociedad mundial.

Desde mi óptica, difícil es la situación en cuanto esta enfermedad de la drogadicción, numerosos planes se han establecido a nivel mundial con escaso progreso sobre el particular, muy sabido es que el fortalecimiento de la familia, desde diferentes planos, es la base para combatir esta enfermedad, por medio de la educación continua y permanente de la familia y la adecuada fiscalización de esta, quizás logremos mermar el avance de esta enfermedad, por lo tanto, es la educación y la formación familiar la clave para combatir esta enfermedad biopsicosocial

En conclusión: -El Sistema de Recompensa Cerebral no es el culpable directo de las adicciones son los factores de riesgo, principalmente la disfunción familiar y una ausencia de una verdadera educación preventiva

-La drogadicción es el secuestro del Sistema de Recompensa Cerebral del placer,

eliminando la función principal de este, la conservación de la especie

-La educación y la formación de la familia con la adecuada fiscalización, por parte de la sociedad en general constituyen una gran medida de carácter preventivo en la lucha contra esta enfermedad

-El mejor tratamiento es la prevención y una vez adquirida es la reeducación

-No he mencionado la aplicación de las leyes existentes como una medida de lucha contra el uso, abuso y distribución de estas sustancias psicoactivas, pero muy cierto es, la existencia de la corrupción en estos entes, no siendo de gran efectividad las medidas de carácter judicial

