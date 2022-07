¿Por qué hay drogadictos? Cuarta Parte

Entornointeligente.com /

Hely Brandt LA PRENSA DE LARA.- Ya en conocimiento de lo que son las sustancias psicoactivas o drogas , la variedad de estas y su accionar en el sistema nervioso central, así como las formas de consumo , es menester. determinar cuáles son los factores de riesgos de las adicciones, entendiéndose como factor de riesgos a «aquellas circunstancias o características personales, ambientales o relacionadas con la sustancia, que aumentan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y este llegue a causarle problemas».

La adicción a las sustancias psicoactivas constituyen una enfermedad crónica , biopsicosocial , multifactorial y progresivamente en ascenso, constituyendo un grave problema de salud pública a nivel mundial y desde hace muchas décadas se han implementado a nivel internacional, a través de la ONU , diversas medidas tanto penales y preventivas sin lograr alcanzar un porcentaje importante en cuanto a las metas trazadas y es precisamente el riesgo multifactorial el que incide en su cronicidad y este riesgo será mayor o menor según el número y el tipo de riesgo a la que puede estar sometido persona alguna

En el caso de que existan diversos factores de riesgos, en un grupo familiar, van a contribuir de una u otra manera a las adicciones pero no quiere decir que así tiene que suceder, al referirnos a factores de riesgo, nos referimos a la probabilidad de entrar en el mundo de las adicciones , es así como el colectivo en general, en cualquier momento, bajo ciertas circunstancia pueden formar parte del mundo de las adicciones, unos más y otros en menor proporción, según los diferentes factores de riesgos existentes

Estos factores de riesgos, en mi opinión, giran en torno al grupo familiar, por lo tanto, los desgloso de esta manera:

1.- Factores intrínsecos:

-Los que están en relación con el entorno familiar

-Los concerniente a la condición individual de cada persona

2.- Factores extrínsecos: son los que están relacionado con el entorno de la persona, fuera del seno familiar.

De estos, el de mayor relevancia son los factores intrínsecos, siendo el grupo familiar el principal componente y determinante en las diferentes adicciones, , sabido es que la familia funcional constituye el pilar fundamental de toda sociedad, donde se procesa el desarrollo mental , emocional y físico de todos sus componentes , en ella existen los vínculos emocionales con una gran intensidad, independientemente de la religión, cultura y estatus económico, creando un sentimiento de estar protegido, amado, apoyado y con una gran estima es así, cuando no se cumplen estas funciones pasa a ser una familia disfuncional, entiéndase como la que no es capaz de proveer lo necesario para que los hijos crezcan sanos (físico y emocionalmente) y felices,. La no existencia de todos estos valores que, aunado a otros factores, hacen inclinar la balanza hacia las adicciones, principalmente hacia el consumo de bebidas alcohólicas, la cual representa el 80% de todas las adicciones

No obstante, es primordial el establecimiento de vínculos emocionales entre todos los componentes de la familia: padre a hijos, madre a hijos, entre los conyugues y hermanos, por lo tanto, la ausencia de una comunicación asertiva, la violencia intrafamiliar, padres tóxicos (actitudes negativas en el seno de la familia) madre o padres ausentes físico o emocionalmente, por ejemplos, familias económicamente estables, pero los padres estan en constante actividad laboral, que solo viven para trabajar , descuidando la relación entre sus componentes, no creando vínculos emocionales adecuados, , asumiendo una actitud indiferente y de abandono en el seno de la familia, aunque físicamente estén pero mayor será la disfunción familiar al no existir un grado aceptable de inteligencia emocional entre los progenitores.

En cuanto a la propia condición individual de cada uno de los componentes de la familia, se incluye el factor biológico dada por la predisposición genética en el individuo que lo hace propenso a las adicciones es así como padres adictos su prole tiene la probabilidad de padecer esta enfermedad, constancia de esto queda plasmado en los estudios de epidemiologia genética, señalando que existe una moderada a alta tasa de heredabilidad, igualmente se han identificados algunos genes y vías implicadas en la prevalencia de esta enfermedad, pero aún falta mucho por dilucidar para llegar a una conclusión definitiva en cuanto a las adicciones se refiera, algunos estudios establecen que un 50 % de los hijos descendientes de familiares con adicciones , pueden llegar a ser adictos, otros estipulan entre un 10 a 90%.

En casos de aquellos que padecen trastorno de carácter emocional, tales como la depresión, fracasos escolares o laborales, escasa tolerancia a las frustraciones, déficit de atención, hiperactividad, estrés postraumático, déficit cognitivo, constituyen importantes riesgos para padecer esta enfermedad de carácter biopsicosocial como son las adicciones, también influye el escaso conocimiento sobre las sustancias psicoactivas y el grado de adicción de las drogas consumidas, tal como la heroína y cocaína que tiene un gran poder aditivo

3.Factores extrínsecos

Comprenden los factores microsociales (relacionados con los grupos sociales cercanos, fuera del ámbito familiar), entre otras se incluye:

a)Ámbito escolar:

El riesgo está dado ante las siguientes condiciones;

-Falta de integración

-Tolerancia al consumo de drogas en el medio escolar

b)En el ámbito de otros grupos:

-Relación con amigos consumidores

-Presión del grupo hacia el consumo

-Consumo de drogas como alternativa exclusiva del ocio

-Normas grupales, actitudes y valores propia del grupo

c) En el ámbito cultural de la sociedad en general:

-Disponibilidad y fácil acceso a las drogas

-Falta de aplicación de otras actividades en el tiempo de ocio

-Publicidad de drogas legales, incitando a su consumo, a la vez estas sirven de catapulta al consumo de otras drogas de carácter no legal

-Clima social (competividad, búsqueda de éxitos): valores contradictorios a la salud

Las probabilidades de llegar a ser adictos va en proporción a la cantidad de factores de riesgos presente y también al tipo de riesgo que exista en cada caso, considerando que una de los factores de riesgo de suma importancia es el relacionado con el grado de funcionalidad de la familia, ya comprobado esta que una familia disfuncional da pie a cualquier desequilibrio entre sus componentes y si aunado a esto, existen otros factores de riesgo, será mayor la probabilidad para entrar al mundo de las drogadicciones.

En conclusión, la base esencial para padecer esta enfermedad crónica , biopsicosocial ( drogadicción ) es la disfunción familiar, el cual es potenciado por cualquier otro factor de riesgo, en particular con lo que están más relacionado con las drogas o sustancias psicoactivas (amigos consumidores, tolerancia al consumo de sustancias psicoactivas, entre otras)

Es de gran importancia el conocimiento de estos factores de riesgos para poner en práctica las medidas de prevención, por medio de los factores de corrección y de una manera u otra alcanzar un gran porcentaje la meta trazada.

En la próxima y última entrega versara sobre el mecanismo neurofisiológico que desencadenan estas sustancias psicoactivas en el sistema nervioso central, por medio del cual lleva el consumidor a ser adicto.

Hely Brandt

