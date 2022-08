¿Por qué hablar de franquicias?

Entornointeligente.com /

Pocos saben que existen las llamadas microfranquicias. Shutterstock Según Wikipedia, «una franquicia es un acuerdo entre el franquiciador o franquiciante y el destinatario o franquiciado o franquiciatario, por virtud del que el primero cede al segundo la explotación de los derechos de uso de determinado nombre o marca, así como los sistemas de producción y mercado de producto».

Ahora bien, al escuchar sobre franquicias, siempre viene a la mente del común de las personas el costo altísimo para iniciarlas, lo que se ha constituido en un estigma para emprender con este modelo de negocio.

Lo que muy pocos saben es que existen las llamadas «microfranquicias».

Se trata de negocios de autoemprendimiento, que se inician con una pequeña inversión y como un emprendimiento pequeño.

Siguiendo este modelo, puedes seleccionar una idea de negocio y desarrollar una marca, un proceso estandarizado –que pueda duplicarse–, y una vez que sea exitoso, podrás convertirlo en franquicia y compartir tu éxito con tus próximos socios.

La solución que te planteo en esta columna es que busques actividades a las que pueden tener acceso la mayoría de las personas con potencial emprendedor y no solamente quienes tienen recursos económicos.

Existen muchas ideas que con una pequeña inversión y sin necesidad de contar con una oficina formal, puedes iniciar.

Las principales características son: en primer lugar, el limitado número de trabajadores con los cuales se desenvuelven en el mercado local; de igual forma, tienen un establecimiento pequeño, son manejadas por una sola persona y no son dominantes en el área de negocio en la cual operan.

Procuro mostrarte la visión para que busques ideas heterogéneas que puedes conseguir en internet, en cuanto al público al que se dirigen y al producto/servicio con el que trabajan.

Tal vez encontrarás una idea que te inspire. Evalúa todas las que consigas, alguna será importante y decisiva, tenlo muy presente, la mayoría son prácticas. Lo he podido constatar ya sea por experiencia personal o a través de los viajes que he realizado y ferias a las que he asistido. ¡Comencemos guerrera y guerrero!

