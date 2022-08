¿Por qué es importante la asistencia humanitaria?

Entornointeligente.com /

En el 2022, la campaña por el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria busca rendir tributo a los miles de voluntarios que ofrecen su ayuda desinteresada a los más necesitados.

Este viernes 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en un contexto donde, a nivel global, se vive una crisis al punto de que se necesita asistencia en decenas de naciones.

El concepto que celebramos este viernes atañe a los valores de unidad, solidaridad, empatía y amor al prójimo que deben tener y practicar todos los seres humanos.

En este sentido, la fecha recuerda que dondequiera que personas necesiten ayuda, otros deben y pueden estar para ofrecer asistencia.

As the global humanitarian community #celebrates on 19 August 2022 the #World_Humanitarian_Day ( #WHD ), the Organization of Islamic Cooperation ( #OIC ) joins its peers and the world at large to pay a rightful and well-deserved tribute to aid workers. pic.twitter.com/26YfQjSlwq

— OIC (@OIC_OCI) August 18, 2022 En el 2022, la campaña por el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria busca rendir tributo a los miles de voluntarios, profesionales y personas afectadas por crisis que ofrecen ayuda médica urgente, alojamiento, alimentos, protección y agua, entre otros.

Los tipos de asistencia son disímiles, tan variados como la ayuda que pueda ofrecer un ser humano a otro en situaciones extremas como fenómenos naturales, hambrunas, crisis sociales; desde apoyo psicológico hasta monetario.

Ante la situación climática que vive el mundo, por ejemplo, ninguna nación está exenta de sufrir los embates de la naturaleza. Terremotos, incendios de grandes proporciones, huracanes, tornados, han causado devastación en países que han precisado de la asistencia de otros, ya sea con personal o con insumos.

#DíaMundialDeLaAsistenciaHumanitaria ����Durante 2022, al menos 168 trabajadoras y trabajadores humanitarios han sido atacados mientras realizaban actividades de asistencia para las comunidades��. La población atendida y el personal humanitario deben ser protegidos #WHD2022 �� pic.twitter.com/DqffYmpdtf

— Ocha Colombia (@ochacolombia) August 17, 2022 Haití, Afganistán y Yemen son muestras de naciones que necesitan asistencia humanitaria y de hecho, la reciben.

Yemen es el Estado con la mayor crisis humanitaria del mundo y se estima que en 2021 más de 20 millones de yemeníes (cerca del 67 por ciento de la población) necesitaban ayuda humanitaria. Esta cifra ha aumentado hasta esta fecha, pues la situación se ha agravado.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria? El 19 de agosto del 2003 ocurrió un atentado con bomba en el hotel Canal ubicado en Bagdad, Irak, que segó la vida de 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el representante especial del secretario general de la ONU para ese país árabe, Sergio Vieira de Mello.

Estos 4 principios subrayan toda la acción humanitaria. ��

Ya sea en un desastre natural o en un conflicto armado, el compromiso de WFP con estos principios es esencial para establecer y mantener el apoyo a las personas que enfrentan el hambre. #WHD2022 #DíaMundialHumanitario pic.twitter.com/f2G40atUoM

— WFP Español (@WFP_es) August 18, 2022 En 2008, cinco años después de la tragedia, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer esta fecha como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Anualmente la fecha se dedica a analizar un tema, reuniendo a todos los miembros del sistema humanitario para instar a seguir luchando por la supervivencia, la mejora de las condiciones y la dignidad de las personas afectadas por las crisis y por la seguridad de los trabajadores humanitarios.

