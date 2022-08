¿Por qué empezó la pelea entre Daniella Navarro y Yolanda Andrade? Esto fue lo que dijeron las dos después del pleito (+Video)

Entornointeligente.com /

Daniella Navarro y Yolanda Andrade dieron sus puntos de vista luego de protagonizar una discusión en la emisión más reciente de la Casa de los Famosos En la transmisión más reciente del popular reality shoe, «La Casa de los Famosos» , la venezolana, Daniella Navarro, y la mexicana, Yolanda Andrade, protagonizaron una pelea bastante intensa. .

La venezolana comentó para el programa ‘Hoy Día’, que Andrade fue la que comenzó el pleito al «retarla con la mirada», «Cuando me empezó a retar con la mirada, me le quedé viendo y por eso le pregunté ‘¿Quién es la señora Yolanda?’ y pues nada, se levantó. Ustedes saben que yo soy un condorito, yo soy tranquila, yo soy un amor, pero, si me encienden, me enciendo» , comentó la actriz.

«Ya le di un poco de eso, de que la entrevisten. Creo que la casa despertó unos monstruos que tenía guardados y, si te metes conmigo, me encuentras «, aseveró la venezolana.

Por otra parte, Andrade alegó que la venezolana no es conocido por nadie, y por la discusión que tuvieron, se dio a conocer bastante bien, «La mujercita esta que, aquí en México, no la conocíamos, pero se dio a conocer bastante bien. Yo creo que, para ser actriz, debes tener talento, cosa que ella carece, y debes tener dicción antes de ponerte así» , comentó.

