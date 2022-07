Por qué el matrimonio de Jennifer López podría ser una buena noticia para Tom Brady

Entornointeligente.com /

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady tiene la mirada puesta en jugar su octavo Super Bowl después de retirarse y salir de dicho retiro ; todo ello, durante esta temporada baja de la NFL. El matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck podría ser una buena noticia para las probabilidades de Brady de ganar otro anillo de campeón.

Selecciones Editoriales ‘No estoy realmente retirado’: el exjugador de la NFL Rob Gronkowski abraza la próxima etapa de su vida 1d Jenna Laine Tom Brady, consciente de que no le queda mucho tiempo en la NFL 7d 1 Relacionado López contrajo sus primeras nupcias con Affleck en julio de 2022. Antes de ello, la intérprete de éxitos tales como «Love Don’t Cost a Thing» y «El Anillo» se casó en dos ocasiones durante la estancia de Brady con los New England Patriots y en otra oportunidad cuando militaba con los Michigan Wolverines en el fútbol americano universitario. Cada vez que J-Lo se ha lanzado al agua, TB12 ha ganado un campeonato en la misma temporada u año calendario.

La cuenta de Twitter de la casa de apuestas Hard Rock Sportsbook hizo una crónica de los paralelismos entre los múltiples matrimonios de López y los títulos de Brady. J-Lo se casó por primera vez con el productor musical Ojani Noa en febrero de 1997. En esa misma temporada de fútbol americano universitario, los Wolverines compartieron el campeonato nacional con Nebraska, producto de un empate en las encuestas de entrenadores y la agencia AP. Brady fue suplente de Brian Grese ese año. El vínculo conyugal entre López y Noa concluyó en enero de 1998.

El próximo caso ocurrió en septiembre de 2001 cuando la actriz, conocida por películas tales como «Estafadoras de Wall Street», se casó con el coreógrafo y bailarín Cris Judd. En esa misma temporada de la NFL, Brady sustituyó al entonces titular Drew Bledsoe, que cayó lesionado en la Semana 2. Brady condujo a los Patriots a la victoria sobre los St. Louis Rams en el Super Bowl XXXVI y alzó su primer trofeo al Jugador Más Valioso del Super Bowl.

López se divorció oficialmente de Judd en 2003. En junio de 2004, contrajo nupcias con el cantante Marc Anthony. Cuatro meses antes de que J-Lo se lanzara al agua con el intérprete de «I Need to Know», Brady ayudó a los Patriots a ganar su segundo Super Bowl en tres temporadas, imponiéndose sobre los Carolina Panthers por marcador 32-29 . Brady se hizo acreedor a su segundo reconocimiento como Más Valioso del Super Bowl con 354 yardas de pase y tres anotaciones. López y Anthony se separaron en 2011.

Está por verse si este nuevo matrimonio entre López y Affleck lleva a Brady a alzar otro título, esta vez con Tampa Bay.

