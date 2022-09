¿Por qué el Blackjack es el juego de casino donde más chances tenemos?

Entornointeligente.com /

Por lo tanto, para los jugadores que quieren ir a probar suerte, pero que también disponen de una estrategia ordenada y bien ejecutada, los números pueden ser bastante buenos al momento de jugar. E, incluso, en el blackjack online se pueden tener muy buenas probabilidades de ganar buenas sumas de dinero al jugar empleando una estrategia específica.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El número mágico, ¿cuántas posibilidades tiene la banca de ganar? De acuerdo con la opinión de los expertos, si no se emplea ninguna estrategia en particular y si se juega hasta probar suerte, la banca cuenta con hasta un 3% de posibilidades de ganar al final. A grandes rasgos, si se considera este dato, pareciera que no es un número demasiado elevado, ya que el jugador cuenta con un 97% de posibilidades restante, ¿no?

Pues la respuesta es no, el jugador cuenta también con un 3% de probabilidades de ganar con cada mano consecutiva que se vaya lanzando. El punto de quiebre se produce, por lo tanto, cuando el jugador no dispone de fondos para continuar apostando e invertir la curva de pérdidas a su favor, que es donde la casa termina ganando siempre.

En palabras más simples, tanto la casa como el jugador cuentan con las mismas posibilidades al principio, por lo que el jugador puede voltear la suerte a su favor. Pero, si continúa apostando sin seguir ninguna estrategia solo probando su suerte y desafiando sus posibilidades, comenzará a perder cada vez más frente a la casa y, cuando quiera seguir apostando para recuperar su dinero, no podrá hacerlo, de manera que la casa ganaría solo por poder seguir apostando hasta que tenga mejor suerte.

¿Qué se puede hacer para mejorar las probabilidades? No es un dato menor mencionar que ese 3% de probabilidades de ganar que tiene cada jugador que participa de una mesa de blackjack es muy superior al 1% que presenta la ruleta, por ejemplo. De manera que se trata de uno de los juegos con más ventajas para los jugadores.

En lo que respecta a las estrategias que se pueden adoptar, debes tener en cuenta que hay algunas consideradas inadmisibles por parte de las casas de apuestas en caso de notar que se están llevando a cabo, como contar cartas. Si bien no es una práctica ilegal, al reservarse su derecho de admisión, los casinos te pueden echar y vedarte el acceso de por vida a cualquier tipo de apuesta.

Sin embargo, también hay otras prácticas eficientes para reducir ese 3% que presenta la casa con cada mano sucesiva de recuperar el dinero apostado por los jugadores. Una de las estrategias más eficientes es ir gestionando los fondos y demarcar un límite para obtener ganancias seguras, de esta manera, como ya lo mencionamos, al dejar de apostar se evita la inversión de la curva positiva a la que apunta la casa de apuestas.

Otra alternativa es probar sistemas de apuestas como la martingala, pero estos no han demostrado ser 100% efectivos. De manera que pueden ser una ayuda para demarcar una estrategia por un momento, pero no es una solución infalible que les permitirá ganar siempre sin falta.

Jugar con conciencia Los juegos de azar pueden ser muy emocionantes y, por lo tanto, crean adicción. Es por esta razón que la estrategia más eficiente que pueden adoptar al jugar y para obtener ganancias reales es siempre tener una noción real de lo que se está jugando y saber retirarse en el momento adecuado.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com