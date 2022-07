¿Por qué Checo Pérez perdió el podio en el Gran Premio de Francia?

Entornointeligente.com /

Una tremenda falta de ritmo, provocada por la mala tracción del auto hizo que Checo Pérez no estuviera a la altura del podio en Francia , pero el accidente de Charles Leclerc lo puso en posición, su problema al final fue que George Russell se avivó y lo pasó, cuando él estaba confundido por las indicaciones de cuándo terminaría el Virtual Safety Car de las últimas 4 vueltas de la carrera .

En resumen, falta de paso y de concentración lo apartaron de un escalón en el círculo de ganadores, el cual le había caído del cielo por el abandono del Ferrari de Leclerc .

AP Photo/Manu Fernandez

Checo Pérez empezó con problemas desde la misma arrancada, cuando fue rebasado por Lewis Hamilton , quien largó cuarto, pero rápido se puso delante del mexicano.

Pérez puso ritmo para estar en distancia de DRS para intentar el rebase una vez, pero el circuito Paul Ricard de Le Castellet no da mucha oportunidad para ello.

AMENAZA DE CASTIGO POR LÍMITES DE PISTA

Luego, muy temprano en la carrera, vuelta 7, el ingeniero de Red Bull, Hugh Bird, le informó a Checo Pérez que ya había pasado los límites de pista en dos ocasiones , una falta más y sería penalizado con 5 segundos, así que eso condicionó al tapatío por el resto de las 46 vueltas.

Ahí bajó el ritmo, además de que el desgaste en sus neumáticos medios era alarmante. Hamilton puso distancia con su Mercedes y ahora Checo Pérez debía preocuparse porque era Russell quien se le acercaba.

El choque del puntero Charles Leclerc abrió la posibilidad de entrar a pits para Checo Pérez en la vuelta 17 y ahora con neumáticos duros se dispuso a recorrer el resto de la ruta de 53 vueltas.

DEGRADACIÓN Y MALA TRACCIÓN TRASERA

Pero Checo Pérez nunca tuvo ritmo , sufrió la degradación de los neumáticos traseros y falta de tracción, lo cual lo hacía mucho más lento que Max Verstappen , quien lideraba, seguido por Lewis Hamilton.

La primera vez que Pérez perdió el tercer lugar fue a manos de Carlos Sainz , quien empezó la carrera desde el último lugar, pero traía un paso endemoniado y atacó a Checo en la vuelta 41, y aunque el Red Bull se defendió por más de media pista, su esfuerzo sólo sirvió para que George Russell lo pudiera alcanzar.

RUSSELL, MUY AGRESIVO, CASI TERMINA CON LA CARRERA DE AMBOS

El inglés de Mercedes por segunda ocasión en la temporada estuvo a punto de hacer que Checo Pérez terminara sin puntos , al montar un embate sobre el Red Bull que terminó en colisión, sin consecuencias para ninguno, pero sí muchas quejas de Russell, porque supuestamente la posición ya era suya. Los comisarios se encargaron de decirle que no tenía razón y su jefe, Toto Wolff le dijo: ‘Enfócate, tienes buen ritmo para hacerlo adelante’.

RUSSELL LO MADRUGÓ

Y así fue, pero en parte porque Checo Pérez se perdió entre las fallas del VSC en la torre de control. Se suponía que en la curva 9 de la vuelta 51 se reiniciaría la carrera, luego de las banderas amarillas provocadas por el despiste Ghanyou Zhou , de Alfa Romeo, pero tuvieron que reiniciar el sistema y la rearrancada fue hasta la curva 15.

Mientras están los autos bajo Virtual Safety Car, deben mantener la distancia en tiempo respecto al rival que está delante de ellos, lo que se llama Tiempo Delta . Así los hizo Checo Pérez pero no contaba con que Russell se avivaría, y a sí lo explicó Christian Horner después de la carrera.

«Lo importante con VSC es que tienes que mantener tu tiempo Delta y Checo estuvo absolutamente en tiempo Delta, pero George se retrasó y aceleró para ponerse en Delta y justo se puso el verde cuando era 30 kilómetros por hora más rápido, es como robarse la salida, pero fue absolutamente correcto, Russell tuvo suerte y Checo tuvo mala suerte . Hubiera sido bueno verlo en el podio», describió Horner la situación en la que Russell madrugó a Pérez.

Checo Pérez estaba de muy mal humor todavía en el auto, al terminar la carrera y dijo en el radio: «Fue una broma. Creo que alguien se divirtió en el control de carrera con el Virtual Safety Car».

En realidad, Russell le comió el mandado en un día aciago en donde, de cualquier manera, haber subido al podio habría sido un milagro y tal vez hasta injusto , en un fin de semana donde Checo Pérez sufrió para acomodarse a las actualizaciones del RB18.

