Por qué Cardiff se niega a pagar

El Cardiff podría alegar ante la FIFA que el contrato de 17 millones de euros que aceptó pagar al Nantes por el traspaso de Emiliano Sala es "nulo y no válido", después de la muerte del futbolista argentino en un accidente de avión, anunció el Daily Telegraph. Según el periódico británico, Sala firmó un contrato con el Cardiff que fue rechazado por la Premier League, y el jugador falleció antes de la firma del contrato revisado, añadiendo que existe una discrepancia sobre el hecho de que aceptase o no firmar el nuevo acuerdo. Una fuente próxima al Cardiff declaró que el acuerdo estipulaba que las autoridades galesas y francesas del fútbol debían confirmar a los dos clubes que Sala "estaba registrado como jugador del Cardiff City FC y que el certificado del traspaso internacional del jugador había sido hecho público", se indica también en el artículo. La misma fuente declaró que esa condición no fue cumplida antes de la muerte de Sala, añadiendo que "el acuerdo del traspaso entre el Cardiff y el Nantes estaba sometido a varios condicionantes". "Si no se cumplía ninguna (de las condiciones), el contrato sería reconocido nulo y no válido, sin pago debido. El Nantes propuso esta cláusula. Pidieron la estricta notificación de esas exigencias", añade. Como reacción a este nuevo elemento del caso, un portavoz de la FIFA señaló que la instancia recibió el 26 de abril una denuncia del Nantes sobre el traspaso de Emiliano Sala, que el proceso está en curso y que no podía añadir nada más.

