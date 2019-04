¿Por qué Cali colapsa tras cada aguacero?, esto dicen las autoridades

Entornointeligente.com / El fuerte vendaval que se presentó este martes en Cali dejó en evidencia, una vez más, la fragilidad de la ciudad para afrontar este tipo de emergencias. Árboles colapsados, cientos de barrios sin energía y un caos vehicular generalizado, producto de las inundaciones viales y de la caída de la red de semaforización, fue el panorama que dejó el fenómeno natural, que golpeó a la capital del Valle el pasado 2 de abril y que parece repetirse durante cada aguacero que cae. Si bien durante la emergencia solamente se presentaron daños materiales, varios ciudadanos entrevistados por El País manifestaron que están “cansados de que este tipo de sucesos ocurran” y reclamaron a la Administración Municipal medidas efectivas para evitar que estos hechos sigan presentándose. "Yo tenía mi carro parqueado en una calle del barrio Las Ceibas, en el nororiente de Cali y, cuando se presentó el aguacero, un árbol cayó encima del vehículo y lo aplastó por completo. Ahora no sé quién me va a responder, el carro era mi herramienta de trabajo y me permitía llevar mis hijos al colegio", contó Ana María Collazos, afectada. El País habló con expertos y estos explicaron cuales son algunos factores que están influyendo en que la ciudad se vea afectada cuando se presentan vendavales, como el de este martes. El caos vehicular que generan los semáforos sin luz Cuando se presentan fuertes aguaceros en Cali, la ciudad colapsa en materia de movilidad debido a las fallas en la red de semaforización. Tal es el caso del vendaval registrado este martes, que afectó 85 semáforos de los 465 que hay en la ciudad, ubicados principalmente sobre la Carrera 1, entre calles 52 y 62; y en los corredores de la Calle Quinta y la Autopista Suroriental, entre carreras 56 y 66. “La Secretaría de Movilidad adquirió en el año 2017 unas UPS (aparatos electrónicos) para darle respaldo energético a los semáforos de los puntos críticos en la ciudad, que les permite seguir funcionando entre una y dos horas cuando hay aguaceros, dependiendo de la cantidad de consumo que tenga cada intersección. Sin embargo, si en una hora no ha llegado la energía, la batería interna de las UPS se acaba y es inevitable que los equipos se apaguen”, explicó Gustavo Cambindo, coordinador de mantenimiento de semáforos de la Secretaría de Movilidad. La Autopista Suroriental con Carrera 66, la Carrera 1 con Calle 52, la Calle 13 con Carrera 100, la Avenida 3 Norte con Calle 34, son algunos de los puntos que más se ven afectados por la congestión vehicular cuando se cae la red semaforización por los aguaceros. Fallas de energía Los fuertes vientos y tormentas eléctricas que se presentaron en la tarde de este martes afectaron 25 circuitos de distribución, hecho que produjo que cerca de 125 barrios se quedaran sin suministro de energía en todo Cali, la mayoría de ellos ubicados en las comunas 7, 8, 4, 2 y 11. Adicionalmente, dicho vendaval también provocó la caída de 16 postes del sistema de distribución. Según Fernando Contreras, jefe de distribución de energía de Emcali, las fallas en el fluido eléctrico con los aguaceros en la ciudad están relacionadas con las caídas de los árboles, los cuales colapsan sobre los postes de energía o el cableado eléctrico. “Los cortes en el servicio de energía dependen del mapa arbóreo de Cali, el cual está concentrado en las zonas Norte, Oeste y Sur. La parte oriental es donde hay menos árboles, entonces la posibilidad de fallas eléctricas allí es menor, y estas solo se presentan cuando hay descargas atmosféricas que afectan el aislamiento de los circuitos y generan las interrupciones”, explicó Contreras. El funcionario también precisó que en la zona comprendida entre las carreras 1 y 15 y las calles 5 y 16, en la que los circuitos de distribución son subterráneos, la probabilidad de fallas es mínima. “Pero en el resto de sectores sí nos afectan bastante los aguaceros”, dijo el jefe de distribución de energía de Emcali. Vale la pena precisar que en Cali se registran un promedio de 45 daños en energía, pero en temporada de lluvias esos reportes pueden aumentar un 60 % y, en días como el martes pasado, con vendavales de por medio, los daños se incrementan hasta en un 150 %. La caída de los árboles, otra amenaza El colapso de árboles es otro de los problemas que, con frecuencia, generan los aguaceros en Cali. Justamente, los fuertes vientos de la tarde de este martes, que alcanzaron velocidades de 47.2 km/h (cuando la media es de 9 km/h) dejaron como saldo un total de individuos 48 individuos caídos, 30 de los cuales estaban ubicados en el norte de la ciudad, 10 en la zona sur, 7 en el oriente y uno en el centro. “Hace alrededor de cuatro décadas se sembraron en la ciudad muchas especies que son foráneas, principalmente ficus y leucaenas. En la actualidad, esos árboles están muy grandes y no están bien adaptados y, como están en medio de la urbe, los separadores y las vías que se hicieron, ocasionaron un impacto en sus raíces”, indicó Claudia Buitrago, directora del Dagma. De acuerdo con la funcionaria, en separadores de la Calle Quinta y la Avenida Circunvalación “si hacemos una excavación, no encontramos suelo sino concreto y, más abajo, escombros, porque gran parte de la ciudad ha sido construida ganándole espacio a las lagunas y humedales, es decir, con lo que se conoce como rellenos, los cuales se han hecho con escombros”, precisó Buitrago. Según manifestó la directora del ente ambiental, actualmente se tiene un conjunto de 18.000 árboles priorizados para erradicar. Asimismo, Héctor Paz, subdirector de calidad ambiental del Dagma, precisó que las comunas de Cali que más se ven afectadas con la caída de árboles cuando hay lluvias son la 4, 5, 6, 7, 8 y 21. Vale la pena precisar que el colapso de árboles ya ha dejado tres víctimas fatales este año: uno de los casos se registró en enero, mientras un joven transitaba en moto por la Avenida Roosevelt y la especie le cayó encima. La otra emergencia se presentó en febrero, en la recta Palmira – Cali, cuando un árbol cayó sobre la vía y los dos ocupantes de una moto impactaron con este, perdiendo la vida. Inundaciones, otro lío De acuerdo a los reportes ciudadanos recibidos por El País, estos son algunos puntos de la ciudad que más se ven afectados por la congestión vehicular debido a la inundaciones viales que producen las lluvias. -Carrera 8 con Calle 26. -Carrera 8 con Calle 5.-Calle 9 entre Carreras 32 y 39-Avenida 6, entre carreras 37 A y 38.-Avenida 4 Norte con Calle 44.-Autopista Suroriental con Carrera 56. -Avenida. Cañasgordas con Carrera 121.-Vía Cali – Jamundí con Carrera 122 (en el cruce a Puerto Tejada). Conecta con la verdad. Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co VER COMENTARIOS

