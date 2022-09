¿Por qué Barack Obama ganó un Emmy este fin de semana?

Entornointeligente.com /

Este fin de semana el expresidente estadounidense Barack Obama ganó un premio Emmy, por su papel como narrador en la serie documental de Netflix «Our great National Parks».

Obama, quien fue presidente de Estados Unidos durante dos mandatos hasta 2017, ya había ganado dos premios Grammy.

Las premiaciones se relacionan por las versiones en audio de sus libros «La audacia de la esperanza» y «Los sueños de mi padre».

Según se pudo conocer «Our great National Parks» consta de cinco capítulos y colabora Higher Ground Productions, productora que Obama tiene con su esposa Michelle.

Premio Emmy Otros nominados en la categoría de narrador de Obama fueron la ex estrella de la NBA Kareem Abdul («Black Patriots: Heroes Of The Civil War») y la actriz ganadora del Oscar Lupita Nyong’o («Serengeti II»).

También el veterano naturalista David Attenborough («The Mating Game»).

Ahora, Obama está a medio camino del «EGOT», una denominación especial de artistas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Galardones que apenas 17 personas han logrado, entre ellas Whoopie Goldberg y Audrey Hepburn.

Tras dejar el cargo en 2017, tanto Obama como su esposa Michelle escribieron sendos best-sellers de memorias.

Además de su fundación sin fines de lucro, tiene la productora con la que firmaron un importante acuerdo con Netflix, estimado en decenas de millones de dólares.

Obama también recibió el Premio Nobel de la Paz tras su victoria en las presidenciales de 2008.

