¿Por qué ahora las empresas manufactureras buscan modernizarse?

La relocalización empresarial en el mundo es un motivo para que exista un apetito para invertir en bienes de capital en el sector manufacturero del país.

Así lo señala Pablo Etter, socio y accionista de la Junta directiva de la compañía Imocom , que en el marco de la celebración de sus 70 años de fundada, tiene el pabellón más grande en la Feria Internacional de Bogotá que comenzó ayer.

¿Cómo es la participación de Imocom en la feria?

Estamos celebrando 70 años y vamos a tener un pabellón para nosotros de 1.800 metros cuadrados. Estamos exhibiendo nuestra oferta actual para la industria nacional, con tecnologías nuevas y cosas que, de pronto, no son nuevas pero mantienen su relevancia para la transformación de los productos de los clientes.

Somos una empresa que vende bienes de capital con el fin de transformar la industria nacional con una propuesta de tecnología e innovación de una manera sostenida y rentable.

Para ejecutar ese propósito tenemos una muestra muy acorde con ese objetivo. Tenemos una cantidad muy grande de equipos, atendemos prácticamente todos los sectores de la industria.

Gracias a eso, la vigencia de la empresa hacia adelante no sufre riesgos porque actualizar ese propósito es ir a buscar nuevas tecnologías en el mundo, aterrizarlas y transferirlas a los usuarios en el país.

¿Qué novedades traen?

Somos relevantes para la industria metalmecánica, para la del plástico y en equipos complementarios como los compresores; también traemos maquinaria para procesos en alimentos, química y petroquímica.

Entre las novedades está la impresión 3D que hoy en día se conoce como manufactura aditiva. Ese es el futuro de la actividad en el mundo.

¿Qué tan activos están los empresarios en este tipo de inversiones?

Lo más importante y lo que nosotros queremos proponerle al país a través de esta muestra en la Feria es inspirar y animar a todo el público y, particularmente, a nuestros clientes, a que piensen que es el momento de apalancar con tecnología el desarrollo de las empresas.

Es notorio el atraso tecnológico del país, fruto de muchas circunstancias del entorno de los últimos 12 a 15 años.

El país se ha desactualizado en sus procesos de manufactura, principalmente por la desindustrialización.

A eso ha contribuido que el mercado venezolano se fue apocando, lo cual impactó de manera profunda a los industriales colombianos que habiendo dejado ese mercado y esa clientela perdieron una fortaleza financiera que les permitiera mantenerse actualizados.

Para poder tener el pilar tecnológico activo y actualizado se necesita una salud financiera en el entorno empresarial.

¿Hoy como ve el interés en esa actualización?

Con el rebote de la pandemia se está despertando un interés en el tema manufacturera en Colombia, en parte porque el tema de Venezuela ya fue asimilado.

Los industriales colombianos ya reemplazaron lo que perdieron a nivel interno y en otros mercados.

También hay un tema muy importante y actual en este momento y es la relocalización de la manufactura en el mundo a causa de la pandemia.

Se habla también del acercamiento de las industrias hacia sus clientes, a causa del desabastecimiento que se generó desde China.

Este es el momento para invertir, hay apetito de desarrollo de la manufactura en Colombia.

¿La incertidumbre interna afecta?

La industria es una apuesta de largo plazo. Obviamente se necesita un entorno estable y de baja incertidumbre, en un entorno de certeza es mucho fácil.

Indudablemente estamos pasando por una situación de expectativa sobre cómo será la política de este gobierno respecto al sector pero hay un tema que hay que tener en cuenta y es que la alternativa no es paralizarnos ante la incertidumbre.

La respuesta es que hay que salir adelante y nuestro propósito es que no nos llenemos de razones para no hacer las cosas, sino que nos animemos a seguir adelante, pero no conviene esperar a ver qué va a pasar. Hay que articularse con los gremios para revisar temas como la reforma laboral.

¿Qué acceso tienen las pymes a los equipos que comercializan?

En Colombia hay pocas empresas grandes. En cambio, medianas y pequeñas hay muchas.

Imocom en sus 70 años de vida ha trabajado con 18.000 clientes, la pregunta es cuántos de ellos pueden ser grandes empresas.

Pero a la gran mayoría, unas 17.700 han sido pymes, Imocom hace un gran aporte a la economía nacional y al entorno industrial local. Nos encanta ver que nuestro propósito de empresa se hacer real.

Nosotros transformamos a las pequeñas empresa en medianas y a las medianas en grandes.

Obviamente para la compra de la máquina tenemos líneas de crédito y tenemos para esta feria alianzas con la banca y con los servicios financieros para poder ofrecerle a nuestro cliente un paquete tecnológico – nosotros no vendemos máquinas- que incluye la asesoría, la capacitación, los repuestos.

¿Cuánto vendieron el año pasado y qué esperan este año?

El año pasado facturamos $119.700 millones y este año estamos con el proyecto de $160.000 millones, ese es nuestro pronóstico cierre. Como empresa, lo que más valoramos es estar cerca de los clientes y sabemos que no somos un proveedor, somos un aliado.

Constanza Gómez Guasca

PORTAFOLIO

