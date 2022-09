¿Por qué abandonó Canelo Álvarez su régimen vegano luego de su reciente derrota?

Entornointeligente.com /

Canelo Álvarez completará una de las trilogías más emocionantes del siglo actual cuando se enfrente a Gennadiy Golovkin el 17 de septiembre en Las Vegas. La rivalidad cuenta con elementos de algunas de las más grandes batallas del boxeo: ambos peleadores muestran poder explosivo dentro del ring, y un desprecio mutuo fuera del mismo.

Sin embargo, dentro de dicha rivalidad existe además un elemento curioso: la reciente y fugaz dieta vegana que adoptó el boxeador mexicano y su regreso a consumir proteína animal tras su derrota de hace cuatro meses.

Previo a su enfrentamiento de mayo pasado ante el ruso Dmitry Bivol, campeón semipesado de la AMB, Álvarez reveló que había incorporado a su rutina una dieta casi vegana. El mexicano había dejado de consumir carne roja en el 2018, tras dar positivo por clenbuterol, una sustancia prohibida que en ocasiones se usa en México de manera ilegal para engordar ganado vacuno. Álvarez sostuvo que había consumido la sustancia sin querer luego de ingerir carne contaminada en su país. Como consecuencia, la Comisión Atlética de Nevada lo suspendió por seis meses, hecho que aplazó el segundo enfrentamiento con Golovkin, pelea que al final el mexicano terminó ganando por decisión dividida.

«La verdad no soy muy complicado para la comida. Me adapto rápido», expresó Álvarez en entrevista con ESPN este año. «Toda la semana como vegano y si algún día se presenta comer carne, pollo o lo que sea, como y no hay problema. Pero si trato de comer toda la semana vegano».

Selecciones Editoriales Canelo, el Elvis del boxeo en Las Vegas 1d José Antonio Cortés | Escritor ESPN Digital Cuatro Esquinas: ¿Cuáles son las claves de la victoria para Canelo y GGG? 1d ESPN Digital Cronología de Canelo-GGG 3: todos los momentos clave de una acalorada rivalidad 2d Mike Coppinger | ESPN 2 Relacionado El documental «The Game Changers», centrado en atletas que incorporan dietas a base de plantas, instigó el cambio de dieta por parte de Álvarez. Durante su entrenamiento ante Bivol, Álvarez consumía proteína vegetal entre semana, y comía pescado y pollo solamente los fines de semana.

«Su rendimiento no ha cambiado para nada, físicamente se ve muy fuerte y no le veo ningún cambio después del cambio de dieta», reveló Munir Somoya, quien fungió como preparador físico de Álvarez de cara al duelo con Bivol.

Sin embargo, el ruso dominó a Álvarez y retuvo su corona mediante una decisión unánime por parte de los jueces. Bivol, peleando en su peso natural, aprovechó su tamaño y alcance superior, y mostró más energía y movimientos fluidos para contener a su rival. Mientras tanto, Canelo apenas pudo conectar 84 golpes, la cantidad más baja en su carrera profesional. En los últimos asaltos, Canelo, campeón en cuatro pesos, lucía cansado y fuera de ritmo.

El cambio de dieta de Álvarez provocó debates después del resultado. Entre los que criticaron a Canelo estaba su ex promotor Óscar De La Hoya, quien dudó de la decisión de dejar de consumir carne roja.

«Cuando cambias algo tan drástico como tu dieta de la noche a la mañana, corres el riesgo de que no funcione bien tu cuerpo, y que no se ajuste correctamente», opinó De La Hoya ante un grupo de reporteros.

A partir de la derrota, la dieta vegana no forma parte del los entrenamientos de Álvarez, quien se prepara para su tercer choque con Golovkin.

«Lo traté de hacer unas semanas y es muy complicado cambiar todo de repente así que ahora como toda mi vida sigo comiendo lo mismo de antes», relató Álvarez en entrevista con Associated Press.

Canelo Álvarez, peleando bajo los efectos de una dieta vegana, lució agotado a finales de su derrota ante el ruso Dmitry Bivol. Photo by Alejandro Salazar/PxImages/Icon Sportswire Aunque Canelo se rehusó a culpar a la dieta como la razón de la derrota, en otros casos, las dietas veganas destacan en otros deportes. En años recientes, atletas élites como los tenistas Novak Djokovic y Venus Williams, y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, se han declarado veganos.

La dieta vegana, aplicada de manera constante a lo largo de meses o hasta semanas, resultaría en efectos corporales positivos en relación con la absorción de oxígeno durante periodos de ejercicio y el nivel de fuerza muscular bajo la proteína vegetal, según la muestra de investigación The Impact of Vegan and Vegetarian Diets on Physical Performance and Molecular Signaling in Skeletal Muscle (en español: el efecto de las dietas veganas y vegetarianas sobre el rendimiento físico y las señales moleculares en los músculos esqueléticos). Sin embargo, los autores de la investigación académica, publicada en 2021 por los miembros del Instituto de Ciencia Deportiva en la Universidad de Hildesheim en Alemania, declaran de cualquier manera que «es poco lo que se ha investigado sobre la influencia de una dieta vegana o vegetariana en el rendimiento de ejercicio».

Debido a los pocos datos que existen sobre el tema, es imposible llegar a una conclusión definitiva sobre los efectos físicos de la dieta vegana. De cualquier manera, los expertos dentro de el ambiente académico advierten que cualquier cambio súbito en la alimentación, sea vegana o no, puede tener efectos adversos para un atleta.

«En el caso de Canelo, el tiempo que tenía previo a una pelea no fue el adecuado para cambiar a una dieta vegana», indicó Colette González, nutrióloga que reside en Guadalajara, ciudad natal de Canelo. «No podemos cambiar tan radicalmente la alimentación para un atleta de alto rendimiento y esperar que rindan igual».

Sin importar que Álvarez haya efectuado otros cambios de dieta en su carrera con poco tiempo antes de sus peleas, una dieta vegana, incluso parcialmente vegana como la que incorporó en sus últimos entrenameintos, requiere de tiempo para una adaptación real. «Necesitamos mucho tiempo para poderlo lograr, no hay transición rápida y efectiva para la masa muscular o los requisitos calóricos previo a una pelea tan importante», afirmó González.

Con respecto a la fatiga aparente que sufrió Álvarez hacia el final de la pelea con Bivol, González opina que su dieta no se puede culpar. Un cuerpo que carga con mayor peso y masa muscular exige mayor energía, y aunque Álvarez había peleado anteriormente en las 175 libras previo al duelo ante Bivol, un oponente como el ruso, que cuenta con buena velocidad de manos y en su peso natural, simplemente pudo superar a su rival.

«Cada vez que subimos de peso, el cuerpo se tiene que adaptar. Si tu oponente de boxeo está acostumbrado a ese peso, es una desventaja», elaboró González.

Gennadiy Golovkin sigue hablando del tema del dopaje, al minimizar los cuidados de dieta de Canelo Álvarez. Photo by Ethan Miller/Getty Images En términos generales, los deportes de combate tienen pocos embajadores veganos. El ex campeón de pesos pesados, David Haye, se convirtió en vegano en 2014, y mantuvo ese tipo de alimentación hacia el final de su carrera. Ese cambio, sin embargo, se dio después de que Haye había bajado de la élite, y apenas disputó sus últimas batallas como profesional siendo vegano.

«Si no tienes ejemplos de atletas con dietas a base de plantas que están teniendo éxito en tu deporte, vas a pensar que no funciona», dedujo Bryan Danielson, luchador profesional quien compite en AEW y quien adoptó una rutina vegana en 2009. «Necesitas gente exitosa que se vea como tú o hagan lo mismo que tú».

Danielson hizo el cambio por razones de salud. Mientras entrenaba para participar en eventos de WWE, padeció de tres infecciones en su piel en menos de un año. Anteriormente, Danielson contaba con pocas defensas en su sistema inmunológico. Al incorporar la dieta vegana, afirmó que las infecciones dejaron de manifestarse.

Bajo el tutelaje de su preparador físico, Danielson, conocido como Daniel Bryan en su época con WWE, llegó a su ápice de fuerza y rendimiento siendo vegano. «He levantado 518 libras comiendo pura proteína vegetal, no ha habido diferencia alguna en mi rendimiento. La única diferencia para mí fue que dejé de enfermarme», continuó.

Cuando Álvarez abandonó la carne roja de cara a su segundo encuentro con Golovkin, de cualquier manera seguía consumiendo otro tipo de proteína animal. El cambio no fue por razones de salud, sino se realizó como respuesta a su momento más controvertido como profesional.

En 2018, Álvarez argumentó que de esta forma dio positivo a la sustancia clenbuterol, catalogada como un tipo de esteroide que puede resultar en un rendimiento superior. Pese a ser sustancia ilegal en México, se ha documentado el uso común por parte de campesinos quienes pulverizan la sustancia y la mezclan en los alimentos de sus vacas, con tal de engordarlas y vender una cantidad superior de carne de res.

Álvarez recibió suspensión de seis meses a causa de la prueba positiva, y la pelea programada para mayo de ese año a su vez se realizó al próximo septiembre. Por su parte, Golovkin calificó a Canelo como tramposo.

«Después de lo que me pasó, he tenido muchos cuidados», afirmó Canelo a ESPN en ese entonces. «De verdad, demasiados cuidados, al extremo de no comer carne [roja]».

play 1:38 El entrenador de Jesse Rodríguez quiere aprovechar el impulso de ‘Canelo’ El entrenador Robert García habla sobre lo que representa estar en la cartelera de Saúl Álvarez.

Cuando al fin chocaron el 15 de septiembre, Golovkin y Canelo protagonizaron la Pelea del Año de la revista The Ring para 2018. Álvarez salió adelante según dos de los jueces, pero el resultado hizo poco para acabar con el debate sobre cuál de los dos boxeadores era el mejor, ya que su primera pelea terminó con un controvertido empate. Asimismo, las acusaciones de dopaje persistían por parte de los seguidores del boxeador kazajo.

Mientras Canelo se recupera de su segunda derrota como profesional, Golovkin sigue hablando del tema del dopaje, al minimizar los cuidados de dieta del mexicano.

«Hay resultados de laboratorio», comentó Golovkin al periódico The Orange County Register en agosto. «Y cuando me preguntaron, yo dije ‘Sí, creo que hizo trampa’. Y si a alguna persona de su equipo no le gustaron mis palabras, es su problema».

Álvarez atraviesa un punto delicado de su gran carrera. Pisará el cuadrilátero este sábado luego de perder por apenas la segunda vez en su carrera, y ha de enfrentar a un rival que no ha podido vencer de forma contundente, sea ante los jueces o ante el público mismo. Por su parte, Golovkin cumplió 40 años en abril y se encuentra en la recta final de su carrera. Por ello, una derrota ante el kazajo o incluso una victoria floja pondrá muy felices a los detractores de Canelo.

Por otro lado, el breve amorío de Álvarez con la dieta vegana hizo poco para aclarar el debate sobre rendimiento que envuelve a los atletas de combate veganos. Somoya dejó de trabajar con Álvarez tras la derrota ante Bivol y pasó a integrar el equipo de otro mexicano, el peso pesado Andy Ruiz.

«Algún día habrá un boxeador al nivel [de Canelo] que gane títulos y esté alimentado con dieta vegana. Pero esa persona ya va a tener esa dieta por años, no solamente algunas semanas», concluyó González.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com