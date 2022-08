¿Por qué a nosotras nos cuesta más llegar?

Entornointeligente.com /

A las mujeres nos cuesta alcanzar el orgasmo… aquí algunas explicaciones

¿Por qué a las mujeres nos cuesta alcanzar el orgasmo solo con la penetración?

Existen muchas razones, entre ellas, el no estar concentrada, la necesidad de estimulación directa del clítoris y la mayoría, necesitamos más tiempo que ellos.

Siempre conocemos a alguien que nos cuenta que su pareja no baja al pozo ¡Créanme! es más común de lo que pensamos.

Otra razón sería que la respuesta sexual femenina es más prolongada y necesita más tiempo para completarse.

Este hecho, sumado al invento de querer llegar al orgasmo al mismo tiempo es el principal problema, ya que acorta las fases de excitación y, muchas veces, expone a la mujer a dejar de tenerlos, pensando que todo ha terminado cuando ellos lo alcanzan.

No tengas miedo en utilizar juguetes sexuales que te ayuden a encontrar tu propio placer. Y lo que no te gusta exprésalo, no deben haber secretos con tu pareja.

Despejo todas tus dudas e inquietudes para que disfrutes de una vida sexual plena y saludable

