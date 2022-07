¡Por primera vez! Municipio de Chorrillos exhibe restos de Yaku, el pescador de Armatambo

Entornointeligente.com /

Yaku fue descubierto por Cálidda durante los trabajos de excavación para la instalación de redes de Gas Natural en el 2020. Este personaje vivió a mediados del siglo XVI, durante los primeros años de contacto con los europeos que se asentaron en el valle de Lima. Luego de su hallazgo, la empresa armó un equipo de arqueólogos internacionales, bioarqueólogos y artistas forenses, quienes a partir de la digitalización 3D del cráneo de Yaku, realizaron la reconstrucción facial con herramientas tecnológicas de última generación. El alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, destacó el importante trabajo realizado por el equipo de investigadores que ha permitido a la comunidad chorrillana reencontrarse con su historia y valorar el papel del pescador. Puede leer: Descubren restos de pescadora en Áspero, sitio arqueológico de la civilización Caral «Gracias al hallazgo del pescador de Armatambo, l as familias de Chorrillos conocerán al hombre prehispánico que pescó en las mismas aguas de la caleta , sus costumbres y actividades. Realizaremos visitas guiadas de la muestra a escolares y vecinos. Promoveremos la investigación, el cuidado del patrimonio arqueológico y el desarrollo de actividades artísticas y recreativas para forjar la identidad distrital», señaló. Yaku, el pescador de Armatambo La exhibición incluye réplicas de ofrendas de la vida marina, entre anzuelos, piezas de metal, cerámica, curiosas cuentas de collar y spondylus encontrado en el fardo funerario que envolvía a este importante pescador que se encontraba bajo el suelo del Asentamiento Humano de San Genaro de Chorrillos. La muestra estará abierta desde hoy hasta el sábado 16 de julio en la Sala de Exposiciones José Silverio Olaya, espacio dedicado a difundir la historia y cultura del distrito se encuentra ubicada en la Av. Defensores del Morro (Ex Huaylas) No 550, Chorrillos. El horario de atención es de lunes a domingo de 10 a.m. a 8 p.m. El ingreso es libre. Puede leer: Hallan restos de capilla del siglo XVII debajo de la plaza Francia Dato La pesca es una tradición milenaria realizada desde el pre cerámico, donde muchas de las sociedades del litoral basaron gran parte de su economía con el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y comercialización. Hacia el siglo XVI, Chorrillos tuvo una alta presencia de comunidades marítimas, quienes además de extraer los recursos, se dedicaban a la comercialización. Más en Andina: La @SucamecPeru incautó 38 armas de fuego a empresa de seguridad privada en Chorrillos https://t.co/7qreBpV05i pic.twitter.com/0ozPCYaJP1

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 5, 2022 (FIN) NDP/ SMS Publicado: 13/7/2022

