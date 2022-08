Por primera vez en 16 años, Messi no es nominado al Balón de Oro

Entornointeligente.com /

París, 12 ago (EFE).- En una edición en el que claro favorito es Karim Benzema (Real Madrid), la lista de los 30 nominados al Balón de Oro que se entregará el 17 de octubre fue hoy más noticia por los ausentes que por los presentes: por primera vez en 16 años no estará el argentino Leo Messi.

Tampoco el brasileño Neymar , un habitual en la lista de aspirantes y tercer mejor jugador en 2015 y 2017, y, por primera vez desde 2004, tres potencias del fútbol mundial (España, Argentina e Italia) no colocaron a un solo representante.

En el otro lado de la moneda, se situó Portugal, que logró meter a cuatro representantes: Joao Cancelo (Manchester City), Rafael Leao (Milan), el cinco veces ganador del Balón de Oro Cristiano Ronaldo (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City), por debajo del hito de 2004 (cinco). Los mismos que Francia (Benzema, Christopher Nkunku, Mike Maignan y Kylian Mbappé).

Cristiano Ronaldo in premier league Manchester United taken from official twitter. Monumento del fútbol mundial y vigente vencedor del premio, Messi , de 35 años, se coronó individualmente en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, convirtiéndose en el más laureado de la historia del galardón. Desde 2006, su año de eclosión en el Barcelona, la Pulga siempre había entrado en la lista de aspirantes.

En su temporada 2021-2022, la de debut en el PSG después de una vida en el Barcelona, Messi marcó seis goles y dio 15 asistencias en 26 partidos ligueros y logró cinco tantos en siete duelos de Champions.

A esos número discretos para lo que el argentino suele producir, se une traumática eliminación en los octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. Kylian Mbappé, colega de Messi y Neymar en el PSG, sí que se coló entre los 30 elegidos.

Respecto a la edición de 2019, antes de la pandemia, la renovación de candidatos ha sido notable: solo repiten Benzema, Kevin De Bruyne, Mahrez, Robert Lewandowski, Mbappé, Mohamed Salah, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo.

Esta especie de revolución puede atribuirse a los nuevos criterios de elección anunciados para esta edición de 2022. A partir de ahora, cuenta la temporada (agosto-julio) más que el año civil y priman los resultados individuales antes que los colectivos.

Además, se reduce el número de periodistas que votan, de los actuales 170 a 100, y se dará más peso a los informadores de las naciones mejor clasificadas en el ránking FIFA.

La lista no solo la establecerán los periodistas de France Football y de L’Équipe, también intervendrán el costamarfileño Didier Drogba, embajador del Balón de Oro, y el periodista cuyo voto haya sido el más perspicaz en la edición anterior (2021).

Respecto a la competición entre clubes, la Premier inglesa domina sin ambages. Empatan con seis representantes cada uno en la lista el City, incluyendo a Erling Haaland, y el Liverpool (sin contar con Sadio Mané, que partió al Bayern de Múnich).

El Real Madrid colocó a cinco aspirantes (Benzema, Courtois, Modric, Vinícius Júnior y Casemiro), que serían seis si se suma a Antonio Rudiger, en el Chelsea hasta junio.

El otro club español con candidatos es el Barcelona, con un solo, Lewandowski, quien, no obstante, debe esta presencia más a lo que hizo en el Bayern de Múnich, donde jugó hasta hace dos meses.

PUTELLAS ASPIRANTE A LA REELECCIÓN

En el Balón de Oro femenino, cuyos criterios de elección también mudaron, contando solo con 50 periodistas que votan, hay dos españolas entre las 20 nominadas por France Football: las jugadores del Barcelona Alexia Putellas (vigente ganadora del trofeo) y Aitana Bonmatí.

El club catalán está muy bien representado con otras tres jugadoras, la inglesa Lucy Bronze, la nigeriana Asisat Oshoala y la sueca Fridolina Rolfö.

También se coló en la lista la arquera chilena Christiane Endler, ganador de la Champions femenina en 2022 con el Lyon.

France Football difundió además los nominados para dos premios considerados de menor rango. El del mejor jugador sub-21, llamado trofeo Kopa, y el del mejor meta, el trofeo Yashin.

En el primero, ganado el pasado año por el español Pedri, figura entre los 10 aspirantes un compatriota del jugador, «Gavi» (Barcelona), así como el francés Eduardo Camavinga (Real Madrid).

En el Yashin, belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) y el marroquí Yassine Bounou «Bono» (Sevilla) están entre los 10 candidatos. EFE (I)

LINK ORIGINAL: La Republica

