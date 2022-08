Por primera vez el streaming supera a la TV por cable en EE UU

Entornointeligente.com /

Los estadounidenses vieron más contenido a través de plataformas de streaming que por televisión por cable en julio, un hito de acuerdo con datos revelados por Nielsen.

La nueva forma de ver televisión en continuo capturó 34,8% del tiempo total de visualización de televisión de los Estados Unidos, mientras que el cable atrajo 34,4%.

Sobre el tiempo total que los estadounidenses dedicaron a estas nuevas maneras de ver la televisión aumentó 22,6% con respecto al año anterior, mientras que el tiempo de visualización por cable disminuyó 8,9%.

En el caso de Netflix, a pesar de la caída de usuarios al iniciar el año, fue el servicio más visto el mes pasado, impulsado por su serie Stranger Things y en segundo lugar se ubica YouTube.

Las series más populares de otras plataformas fueron Only Murders in the Building, de Hulu, que en Latinoamérica está disponible en Star+ al igual que The Bear, mientras que en el caso de Prime Video de Amazon los líderes fueron la nueva serie The Terminal List y los nuevos episodios de The Boys.

La firma de análisis de mercado señaló que al no tener clases, los niños suelen pasar más tiempo consumiendo contenido, lo que podría haber aumentado el tiempo en YouTube y otras aplicaciones. Además suele haber una escasez de grandes eventos deportivos, lo que provoca la diferencia.

