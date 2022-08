«Por muchas dietas que hagamos, si no aprendemos a comer sano, no van a servir para nada»

Entornointeligente.com /

Laura Jorge, como le ocurre a miles de adolescentes, se enfrentó en su juventud a un trastorno de alimentación (TCA). La recuperación fue dura, pero tras ganar la batalla decidió que iba a dedicarse a ayudar a que otros no pasaran por lo mismo que ella y estudió nutrición. Su propia experiencia personal y la profesional le llevaron hace unos años a crear ‘Come sano, Vive sano’, un método -ahora convertido en libro- para ayudar a las personas a llevar una vida saludable más allá de la alimentación.

‘Come sano, vive sano’ es un libro enfocado principalmente a las mujeres, ¿por qué? Es un libro con mucha información de base, pero también con otras muchas cositas que no se suelen conocer tanto. Las de base, las recetas, el plan, etc. pueden ser útiles para los dos sexos, pero he decidido centrarme más en la mujer, porque por lo que veo en las consultas, todavía existe mucho desconocimiento sobre el ciclo menstrual, las hormonas, la menopausia… y porque es evidente que existe una relación de las mujeres con las dietas y los círculos viciosos que crean. Yo tuve un TCA y por eso decidí estudiar nutrición, por eso esa parte me parece muy importante.

