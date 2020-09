Entornointeligente.com /

Foto: @ElPitazoTV

Este domingo, 28 de septiembre, habitantes de Santa María de Ipire, en el estado Guárico salieron a protestar debido a la cirisis en todos los servicios públicos y por la escasez de gasolina.

lapatilla.com

De acuerdo a reportes en las redes sociales, mientras los ciudadanos protestaban protestaban por el cierre de una Estación de Servicio, la fauna represora del régimen se activó atacando a los presentes.

Los conductores denuncian que desde hace más de 15 días se encuentran esperando el combustible, por lo que decidieron tomar las calles para exigir el producto.

Santa María de Ipire. pic.twitter.com/3XRFmcgfNx

— Tucupido en Línea. (@COMOENELLLANO) September 27, 2020

Llegan Imágenes de protesta desde Santa María de Ipire en el estado GUARICO, una población sin servicios, alimentos, gasolina, cansada del abuso, el clientelismo y la corrupción permanente. Sigan contando con que van a estar pendiente de prestarse para votar en el #6DFraude pic.twitter.com/hEVcwBXFbn

— Gabriel Gallo (@GabrielGalloG) September 27, 2020

#Guárico | Con piedras respondieron los habitantes de Santa Maria de Ipire a funcionarios de la Guardia Nacional que intentaron dispersar protesta, luego de permanecer 17 días sin combustible y exigir el suministro del carburante #27sep -via @pedroz_z https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/IzC6LTTuWe

— El Pitazo (@ElPitazoTV) September 27, 2020

The post Por más de 15 días sin gasolina y cansados en fallas de los servicios, Santa María de Ipire en Guárico salió a las calles (Videos) appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com