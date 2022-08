Por milagro de JGH y contra atropellos a la iglesia en Nicaragua abogó cardenal Baltazar Porras

Entornointeligente.com /

Este martes #16Ago culminó la visita del cardenal Baltazar Porras, que vino hasta Boconó para conmemorar las Bodas de Oro sacerdotales del padre Hermágoras Rivero, a quien entregó la bendición episcopal que le envió el papa Francisco. Desde la iglesia La Coromoto de La Sabanita fue su despedida.

También abogó por la santificación del beato Dr. José Gregorio Hernández y contra los atropellos a la iglesia católica de Nicaragua. Respecto a la santificación del beato Dr. JGH, ratificó que ya fue consignado en Roma un nuevo milagro acaecido en Miami E.E.U.U. Fue entregado para su estudio y esperan cumpla los requisitos exigidos para que la respuesta la podamos tener en fecha cercana, con la canonización para bien de toda la iglesia.

Un pequeño en brazos del Cardenal muestra que la conciencia del adulto debe ser tan pura, como la inocencia del niño. Este mismo año estaremos celebrando en Roma en la Basílica San Juan de Letrán el 26 de octubre que se conmemora el natalicio de JGH y fecha litúrgica de su celebración. Igualmente están previstos una serie de encuentros en la Universidad Pontificia Lateranense, que es la Universidad del papa en Roma y en la que el pontífice ha declarado a JGH Copatrono de la Cátedra de la Paz, en vista de esta guerra tan absurda de Rusia contra Ucrania.

La figura de JGH nos enaltece porque un laico, médico, investigador, un creyente auténtico, un servidor de los pobres, que trabajó con insistencia por la paz en Venezuela y por lo que era la paz en aquella primera Guerra Mundial y entonces tener como ejemplo, que no es con las armas y el avallasamiento de los unos con los otros como se va a lograr la paz, sino que para eso es la racionalidad a la que el papa nos pide que nos unamos y es el reto que desde Venezuela y desde el ejemplo del testimonio del Dr. JGH, podemos dar al mundo entero.

Grupos de apostolados acudieron para recibir al Cardenal en su visita a la iglesia La Coromoto de La Sabanita.

Sufre la iglesia y Nicaragua En relación a la situación que se vive en Nicaragua, con respecto a la iglesia católica, el Cardenal Baltazar Porras, nos comentó que es muy dolorosa la situación de Nicaragua, ese querido pueblo hermano por todos estos atropellos contra la iglesia y los nicaragüenses.

Uno no puede entender que vivimos en un mundo plural y hay diversidad de pensamientos en todos los órdenes. Esta forma tan absurda de tomar todas estas medidas contra la iglesia, contra obispos, contra sacerdotes y laicos. Un ejemplo patético es el de las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, mujeres que trabajan silenciosamente, con los más pobres y excluidos; con los que están en la periferia y que fueron expulsadas como si fueran una especie de delincuentes que estuviesen haciendo mal, cuando sabemos que en todas partes donde estas hermanas están presentes, lo que hacen es atender a los más necesitados. Por eso oramos con insistencia y pedimos que sea la sensatez, la racionalidad y no el absurdo del abuso del poder que está sufriendo en estos momentos no solo la iglesia, sino el pueblo nicaragüense.

Múltiples reconocimientos con motivo de las Bodas de Oro sacerdotales, del Padre Hermágoras Rivero.

Discípulo fiel del Señor Finalmente y como una mejor muestra del principal motivo que le hizo viajar hasta Boconó, el Cardenal Baltazar Porras, hizo llegar un mensaje al padre Hermágoras Rivero, quien está celebrando 50 años de vida sacerdotal. En este sentido dijo: Comparto una inmensa alegría al poder estar el gran día y acompañarlo este momento; ciertamente de Acción de Gracias al Señor. Es medio siglo de servicio, entrega generosa desinteresada y servicial; que más nos queda a todos, sino dar gracias al Señor por este servidor y discípulo fiel del Señor que arriba a este medio siglo de estar prestando su servicio sacerdotal aquí en esta querida tierra trujillana .

Bendición Apostólica del Papa Francisco y que plasmado en pergamino le hizo llegar a través de su máximo representante eclesiástico en el país. ___________________________________

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

[email protected]

.

Tags: Boconó Trujillo Siguiente Táchira mantiene atención en materia de combustible con el Programa Piloto Ampliado Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com