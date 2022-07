Por la omisión de Aduanas sobre la droga no hay detenidos, afirma fiscal

Entornointeligente.com /

«Él (director de Aduanas) tenía la obligación legal de informar en el momento que tuvo conocimiento, pero no lo hizo», afirmó el fiscal Osmar Segovia, en comunicación con radio Monumental, refiriéndose a la carga de más de 5 toneladas de cocaína salida de Paraguay y que cayó en el puerto de Amberes, Bélgica.

Segovia salió así al paso de las declaraciones de Julio Fernández, titular de Aduanas, quien había manifestado que la institución colaboró para el decomiso de la droga en el país europeo.

En la opinión del fiscal, Aduanas no alertó a las autoridades paraguayas y esto hizo que no se identifique a los responsables. «(Aduanas) alertó el 11 de mayo a las autoridades belgas y no a nosotros. La carga sale el 5 de abril, llega al puerto de Amberes el 12 de junio y nos avisan formalmente el 21 de junio; dejaron salir la carga con carta verde», recalcó.

El agente del Ministerio Público insistió en que esos días fueron fundamentales, como para iniciar las pesquisas y evitar que la droga saliera del país. «Se perdió tiempo, de lo contrario, íbamos a poder empezar la investigación para poder detener a los responsables», insistió.

El fiscal Segovia afirmó que esto hizo que tuvieran que trabajar desde cero y que las pesquisas se hicieran cada vez más lentas.

Sin embargo, indicó que ya hay personas y empresas en la mira, por el envío de la carga escondida en bolsas de arroz, que salieron de un puerto privado de nuestro país de manera lícita.

LA VERSIÓN DE FERNÁNDEZ. El director de Aduanas, Julio Fernández, se había jactado de su ingerencia para la incautación de la droga. «Es parte de un trabajo que se hace en Paraguay y se reportó al servicio de inteligencia de Bélgica. Esto ya en su momento se denunció incluso a la Fiscalía paraguaya», expresó.

El hallazgo se produjo el pasado 12 de junio y en esa ocasión viajaron representantes de la Aduana y de la Secretaría Nacional Antidrogas, a Bélgica, confirmó Fernández.

Sin embargo, desde hace tiempo atrás ya se manejaba la información, pero no fue comunicada a las autoridades.

El alto funcionario destacó el trabajo de inteligencia que se realizó, pero se excusó por no haber podido evitar que saliera la carga, afirmando que en el país no contamos con tecnología para verificar los contenedores que saldrán en los barcos.

Fernández no quiso detallar cómo surgió la sospecha porque –según sus palabras– podría impedir el mismo análisis en otros casos.

Afirmó que Bélgica sí contaba con dicha tecnología, respondió con rapidez y reportó el dato positivo.

Pero en la versión que maneja el fiscal Osmar Segovia, el país europeo aún no se pronunció oficialmente sobre el caso, diciendo que la información provino de Paraguay.

La droga estaba valuada en unos 250 millones de dólares.

Puerto sobrecargado

Fuentes del Ministerio Público indicaron que uno de los factores que ayudan a que se hayan dado sucesivos decomisos de droga proveniente de Paraguay, en Amberes, Bélgica, es la inmensa actividad que se tiene en el país europeo. El trasiego de buques llegados de todo el mundo hace que el puerto esté sobrecargado y esto facilita el trabajo de los clanes dedicados al tráfico de drogas desde el 2019. Los investigadores presumen que lo hacen utilizando la hidrovía Paraguay-Paraná. Esta ruta estaría controlada por el Primer Comando de la Capital (PCC).

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

