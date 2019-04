  Por incendio, cooperativa perdió US$ 25 millones

Entornointeligente.com / Randi Ros Wiebe , gerente general de la organización, mencionó que el incendio tiene consecuencias devastadoras para el frigorífico FrigoChorti, un emprendimiento que funciona en base al esfuerzo mutuo de los integrantes de la cooperativa Chortizer S.A. El fuego, que duró toda la tarde del martes, quemó maquinarias que ni siquiera se consiguen en nuestro país, y que deben ser traídas del extranjero y ensambladas aquí. Todo ese proceso, informó el gerente, demorará un año, que es lo que estiman como mínimo para que el frigorífico vuelva a ponerse de pie. “Antes de un año es imposible que retomemos”, aclaró Ros. Todo eso sin contar el dinero que perdieron con este accidente. Según las primeras estimaciones, el gerente informó que han perdido alrededor de US$ 25 millones . En resumidas cuentas, tendrán que empezar de cero. Son unas 650 personas las que perdieron su fuente de trabajo tras este incendio, y no podrán volver a trabajar hasta dentro de un año, al menos en la fábrica. Esta cantidad de gente es solo la ligada directamente a FrigoChorti; la cooperativa Chortizer en pleno cuenta con aproximadamente 3.000 trabajadores. Un aspecto positivo en medio de la tragedia es que toda la infraestructura estaba asegurada. Ahora se está realizando el peritaje de los daños. “Es una tragedia para nosotros el frigorífico que con tanto cariño construimos en los últimos 20 años y es uno de los pilares económicos más importantes de la cooperativa”, lamentó Randi Ros. Sobre el video que circuló en redes sociales, en el que se observa a una persona amenazando con prenderle fuego a la fábrica, y que, supuestamente, fue filmado hace cinco años, el gerente dijo que ya pusieron el hecho a conocimiento del Ministerio Público. “No sabemos si es cierto o es una broma, pero ya derivamos el caso a la Fiscalía”, dijo Ros. La mitad del frigorífico fue consumida por las llamas, e incluso se temió que el fuego pasara a las construcciones de los alrededores. Fue por eso que los bomberos quedaron en vigilia tras las cuatro horas de fuego intenso, controlando el fuego que no daba tregua aún. Completaron así 8 horas de trabajo hasta llegar a la calma total. Randi Ros mencionó que hasta ahora no saben exactamente cómo se desató el fuego. “Siempre aprovechamos los días de lluvia para hacer trabajos de mantenimiento de las máquinas, y en medio de eso ocurrió el incendio”, recordó.LINK ORIGINAL: Abc

