Por fin: WhatsApp ya deja transferir el historial de chat de Android a iPhone

Entornointeligente.com /

Seguro que, si te estás planteando cambiar tu terminal Android por un iPhone de Apple, te has llevado la desagradable sorpresa de encontrarte con la imposibilidad de poder compartir de forma adecuada el historial de los chats que tienes guardados en WhatsApp de uno a otro dispositivo. Pues bien, esto es algo que, por fin, se ha terminado según se acaba de conocer.

Lo cierto es que esto era algo bastante incomprensible , ya que el año pasado sí que se añadió la compatibilidad de poder hacer el trayecto en el otro sentido: de un iPhone a los Android. No se saben los motivos por lo que la otra posibilidad no se activó, pero el caso es que no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido que ya existe esta posibilidad. Y, la manera de anunciarlo no ha sido otra que en un mensaje de Facebook de Mark Zuckerberg (no hay que olvidar que la aplicación de mensajería es propiedad de Meta).

El caso es que parece que los problemas de gestión de datos y, más concretamente, de la encriptación de estos es algo del pasado. Eso sí, no debes esperar un proceso inocuo y en pocos pasos porque para completarlo tienes que utilizar la aplicación llamada Pasar a iOS que hay en la tienda de aplicaciones Play Store de Google y que está creada específicamente por Apple. Es muy sencilla de usar, eso es cierto, pero no deja de ser un paso más que tienes que completar para lograr una completa migración de Android a iOS.

¿Existe alguna restricción para esta migración de WhatsApp? Pues lo cierto es que sí, pero tiene toda la lógica del mundo. Esta es que para conseguir la transferencia de los chats que se tiene guardados, el proceso tiene que involucrar a un iPhone nuevo o que se ha restablecido de fábrica . Si esto es así, cuando en la aplicación antes mencionada se selecciona la información a copiar, aparece ya la opción de elegir las conversaciones de WhatsApp . Una vez que acabe el proceso de transferencia y configuración, y se inicie la aplicación de mensajería con el mismo número de teléfono, comprobarás que ya tienes todo perfectamente copiado.

Unsplash

Otros de los requisitos que es importante conocer es que, en el terminal con Android, la versión mínima que se debe tener es la quinta del sistema operativo de Google. En el caso de los iPhone, la que debe existir es iOS 15.5 o más actual , ya que en caso contrario el proceso no se completará debidamente. Esto es crucial: si tienes ya la aplicación WhatsApp con algún tipo de historial, debes saber que la copia no se realizará.

Un buen avance que era necesario La verdad es que esta nueva opción que existe para la aplicación de mensajería WhatsApp, aunque no sea algo que ha conseguido ella misma (ya que hay una aplicación de Apple de por medio), es algo muy positivo. Más de un usuario se ha encontrado con el tener que perder las conversaciones o dejarlas guardadas en el terminal Android antiguo. Y, lo cierto, es que en los tiempos que corren no tiene mucho sentido que esto se mantuviera.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com