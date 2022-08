Por fin vi el «Mazo»

Entornointeligente.com /

Hacía ya la mar de lunas que yo no veía el «Mazo dando»; pero ahora si pude. Percibí dos significativas impresiones.

A) La silleta que el patriota Diosmazo solía disponer –supongo que– para invitar a la distinguida opositora , la plutócrata «Cuaicascama» –léase cuaima, cascabel, macaurel– a asistir al referido evento televisivo y pro rrrrrrrééééééégimen de dictadura del proletariado, ya no figuró, inequívoco indicio del fracaso de dicho programa o acaso de los programadores, para ganar audiencia, y eso hay que asumirlo con humildad.

Los peces gordos e igual las pezas gordas son abisales, de modo que tu arte de pesca debe ser apropiado, una cosa es, por ejemplo, el anzuelito o el chinchorro que tú, pescador artesanal, largas «ahí mismito» y otra es que seas pescador oceánico y en consecuencia tienes que usar el bou o el palangre o etc arte para capturar la presa.

De modo que la referida M| Sonámbula o igual, Cuaicascama, no cayó en la trampa y pudo expresar ¡Bah!

Mas, no todo está perdido, Diosmazo puede procurar otras alternativas una de las cuales podría ser exhibir un diván en vez del piazo´e silleta y dramatizar un consultorio de ciencias ocultas a ver como le va porque a decir verdad, clientela no falta porque el escualidismo parece ser una novísima enfermedad mental en Venezuela (digo yo acá en mi ignorancia).

B) Por lo demás, parece mentira que Diosmazo, que al parecer no es periodista, genere tanto interés de fondo acerca del acontecer en el contexto político y social de Venezuela, como del acontecer internacional y eso tiene que llamar a reflexión a tutilimundi periodista o editor pues ahí hay una o más claves a desentrañar y la primera que se me ocurre es que Diosmazo dice la verdad –¡casi nada, dice la verdad!–.

Ya que no hay más «Aló Presidente» en vivo, ahora hay «Mazo dando».

VTV debería repetir el «Mazo» cada sábado o y/o domingo a las 2 de la tarde.

Acoto que los «cara´e tabla» me parecen la mar de divertidos; la sampablera de los precandidatos escuas, es decir, chupasangres, es para coger palco, y la catajarria de denuestos, improperios, tirabuzones, ganchos, grandilocuencias, metempsicosis y etc de «Repúblicofranchesqui» me ponen a pensar e inclinarme a la duda siguiente:

Está M Sonámbula realmente mal de la cabeza, como antes sugiero sutilmente?

Está Repúblicofranchesco acaso mal del coco?

¿Qué tal si ambos están cumpliendo un papel a pedido del amo, dárselas de locos para llevarle un mensaje no a la gran mayoría popular sino a la ultra élite de terroristas sanguinarios a los cuales hay que alimentarles la malignidad del fascismo?

El imperialismo juega a todo trance con las cartas marcadas, puede ser que a determinado/a persona se le asigne hacerse el/la loco/a; de ahí que comerse la coba es cuestión de revisar.

Hay más de un escenario a quien llevar determinado mensaje, puede ser que la Sonámbula al igual que Repúblico anden programados para alimentar la candelita.

Otan:

(el orden de los factores si altera la cuestión)

Panas del «Club de los pobres» suelen decir que «Pandemia sin Mazo es pandemonium» pero para los escuálidos, ignoro que quieren decir pero averiguaré, intentaré deciros, dilecto lector o idem lectora, el cuento.

