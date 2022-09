¡Por fin! Venezolano esperó más de un año para pegar jonrón en las Grandes Ligas (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por AP

Después de imponer una marca personal con sus 21 cuadrangulares del 2021, Hernández pasó más de un año sin jonrón ya que la última vez que la sacó del parque fue el 26 de agosto del 2021, cuando era miembro de los Chicago White Sox.

«Estoy muy feliz de haber salido del primero», dijo Hernández. «Espero poder encontrar algo más de consistencia en el resto de la temporada y dar unos cuantos más».

If you are going to do it, do it BIG! #NATITUDE pic.twitter.com/yP6G2lgV0C

— Washington Nationals (@Nationals) September 4, 2022

El bateador zurdo llegó al juego del domingo en el Citi Field, casa de los New York Mets, con una racha de 155 encuentros sin dar bambinazos a cuestas, la que era la tercera cadena activa más larga entre jugadores de posición, sólo por detrás del jardinero dominicano Magneuris Sierra (223 encuentros) de los Angels y el outfielder de los Guardians, Myles Straw (157 juegos).

«Él puede batear», dijo el manager Dave Martínez. «Le ha dado duro a la bola todo el año. Yo sólo le decía que siguiera haciendo swing».

Hernández dijo que fue capaz de mantener fuera de su mente la cadena sin jonrones enfocándose en encontrar la manera de embasarse como primer bate la mayoría de los juegos esta temporada. Lidera a los Nationals con 122 incogibles, 22 más que el dominicano Nelson Cruz, su más cercano perseguidor en el club.

