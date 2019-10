Por fin reapareció la esposa de “El Chapo” Guzmán en redes sociales… ¡pero sin maquillaje!

Entornointeligente.com /

Emma Coronel reaparece en redes sociales e impacta con su rostro, pues por primera vez en mucho tiempo se muestra al natural, sin una gota de maquillaje, tras darse a conocer la sentencia de su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Además, comparte también una imagen en sus historias de Instagram donde muestra lo grande que están sus dos hijas. Aunque mucho se habló sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán, no podemos olvidar que Emma Coronel inicialmente fue reina de belleza, por lo que su belleza siempre fue una de sus características más importantes. Así, hoy recuerda parte de ello, pues mostrarse el natural revela que esa belleza sigue estando ahí. Han sido tiempos difíciles para Emma Coronel, pues el pasado mes de julio se dio a conocer que como parte de la sentencia de cadena perpetua de su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán, estaban prohibidas las visitas de su esposa. Durante el proceso de su juicio y el tiempo que ha estado en la cárcel estadounidense tampoco pudo verse la pareja.

