¡Por fin! Llega a España la opción de instalar apps Android en Windows 11

Desde hace un tiempo es posible utilizar un subsistema en Windows 11 que posibilita ejecutar aplicaciones Android . Esto significó un paso muy importante para Microsoft, y abrió la puerta para aumentar de forma significativa las opciones del sistema operativo. Pues bien, un anuncio de la compañía de Redmond acaba de mostrar claramente algunas de las muchas cosas que se podrá hacer por este motivo.

Ha sido la propia Microsoft la que se ha encargado de anunciar que en muy poco tiempo en la tienda de aplicaciones de Windows se podrán encontrar apps que son propias del sistema operativo de Google. De esta forma, se podrán descargar de forma muy sencilla, lo que supone un paso excepcionalmente importante para que la integración tan deseada por los usuarios sea una completa realidad. Y, esto, se ha conseguido con la integración completa del Amazon AppStore en Windows 11.

España en la primera hornada de países con esta posibilidad Tal y como se ha conocido, en apenas unas semanas, se integrará la tienda de aplicaciones de Amazon en los ordenadores con el desarrollo de Microsoft. Y, el número de países que lo recibirán en un primer momento es de 31 . Entre ellos están EEUU; Canadá; Alemania; Italia; Reino Unido; y, por suerte, también está España.

Una vez que se despliegue la correspondiente actualización, que no exige que se tenga la última actualización de Windows 11 , será posible acceder de forma directa desde la tienda de este sistema operativo a más de 20.000 aplicaciones Android . Entre ellas no faltarán los juegos, opciones multimedia y, como no, de productividad. Un ejemplo de las que estarán disponibles son la práctica totalidad de las redes sociales y, también, herramientas de ofimática.

Sencillez para descargar desde Windows 11 Esto es algo que se ha explicado en el comunicado de Microsoft, y lo cierto es que todo es realmente intuitivo. Una vez que se abre la tienda de Windows 11 , será posible entrar en un apartado en el que estarán las apps propias de Android. Si lo prefieres, también en las búsquedas se podrán ver resultados donde estas aplicaciones se muestran con la identificación correspondiente para que sepas exactamente de que se trata de una de las que necesita el subsistema de Windows para funcionar.

Ya que hablamos del desarrollo propio que permite ejecutar las aplicaciones Android en dispositivos con Windows 11, hay que decir que últimamente ha mejorado mucho en la gestión de todo lo que tiene que ver con la multimedia (tanto el sonido, como especialmente la gestión de los gráficos). Y, también, es importante mencionar que los recursos que se consumen del sistema no son muy elevados , por lo que no se nota una bajada de rendimiento especialmente notable al ejecutar este tipo de apps.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

