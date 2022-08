Por fin han vuelto a reponer las zapatillas Converse x Comme des Garçon, uno de los modelos más virales y difíciles de conseguir de la marca

Entornointeligente.com /

Puede que al decirte » Comme des Garçons » no se te venga nada de la marca a la cabeza inmediatamente, pero lo cierto es que lo más seguro es que conozcas su sello. ¿O acaso no has visto alguna vez el típico dibujo simpático de un corazón con ojos ? Efectivamente la respuesta es sí. La marca japonesa, creada hace más de cincuenta años, tiene uno de los logos más conocidos a nivel mundial y sin embargo este dibujo tiene apenas veinte años, ya que surgió en 2002.

En Trendencias Hemos encontrado la versión low cost de las agotadísimas zapatillas New Balance 530 en Lefties (y spoiler: cuestan menos de 30 euros) ¿Una de las razones de su popularidad? Las colaboraciones de la firma con otras marcas, especialmente Converse . Y es que ambas marcas llevan alrededor de unos 12 años colaborando juntas , versionando las clásicas Chuck Taylor con el logotipo de la marca japonesa. Unas zapatillas de coleccionista que siempre se agotan en tiempo récord y que tardan muchísimo en reponer.

Pues bien: las hemos encontrado disponibles . En prácticamente todas las tallas. En prácticamente todos los colores. Sí. Parecía imposible pero sí, es una realidad: podemos conseguir unas zapatillas Converse x Comme des Garçons . Esta temporada las han traído, como siempre, en su versión de caña alta y de caña baja . Y en cuanto a los colores hay diferentes combinaciones, pero el negro,blanco, azul y gris son los principales protagonistas.

Todos los diseños de Converse x Comme des Garçons Converse x Comme des Garçons PLAY Chuck 70

