Por falta de doses, Prefeitura do Rio suspende aplicação da vacina contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos

08/08/2022 20h15 Atualizado 08/08/2022

1 de 1 Ana levou Clarice para vacinar — Foto: Cristina Boeckel Ana levou Clarice para vacinar — Foto: Cristina Boeckel

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira (8) que a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos está suspensa.

Segundo as autoridades de saúde do município, o motivo para a paralização das aplicações é a falta de envio de novas doses de CoronaVac pelo Ministério da Saúde. A CoronaVac é a única vacina autorizada a ser aplicada em crianças de 3 a 5 anos.

A vacinação de crianças dessa faixa etária teve início no dia 15 de julho e desde então quase 40 mil crianças já foram imunizadas.

Ainda de acordo com a Prefeitura do Rio, o início da aplicação da 2ª dose do imunizante segue marcado para o próximo dia 13.

A equipe do RJ2 procurou o Ministério da Saúde para saber quando o Rio receberia novas doses da vacina contra a Covis. Contudo, o órgão não respondeu, até a última atualização desta reportagem.

