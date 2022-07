Por esta razón Miguel Cabrera no vendrá a Venezuela ¡El muchacho de la película, nos lo cuenta! – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Suena ya bastante lejana, la temporada en donde por última vez Miguel Cabrera se uniformó con los Tigres de Aragua en Venezuela.

«El Marciano de Maracay» se vistió por última vez como bengalí en la pelota venezolana para la zafra 2007-2008, con escasos siete compromisos; cotejos en los que dejó una marcada esperanza de volvérsele a ver en el futuro, sobre todo a él; quien quizás se ha convertido en el mejor beisbolista venezolano de todos los tiempos.

A sus 24 años, y ya con alto rango establecido en Las Mayores por lo hecho entre Marlins y Tigres de Detroit; Miguelito Cabrera no pudo volver, pero el deseo de una marcada afición que lo admira y lo enaltece; se trazó a esperarlo, ya aunque sea para despedir por última vez en un terreno de juego a quien ha edificado una de las carreras más formidables de todo el beisbol.

Esta tarde del viernes 8 de julio, un nutrido grupo de periodistas conversó con Miguel Cabrera, entrevista digital que contó con la organización de su jefe de prensa Carlos Guillén y con la participación de periodistas adscritos a la marca 2001 Online y al Bloque DEARMAS.

Desde 2001, se le preguntó a Miguel Cabrera sobre la posibilidad de verlo jugar en Venezuela para despedirse de su afición; interrogante que quiso responder con positivismo, pero al pensarlo unos segundos; el hombre con más de 3.000 hits y más de 500 jonrones en Grandes Ligas, se sinceró.

«Lo veo difícil, por los problemas que tengo en la rodilla, me limitan mucho a jugar. Yo quiero jugar en Venezuela; pero las lesiones son las que me han limitado y me han llevado a pensarlo. Se lo dejo a Dios, pero en este momento no está en mis planes» , apuntó el toletero y excelso bateador, para la prensa especializada que lo contactó.

