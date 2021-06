Por deudas, hospitales de La Guajira dejarán de atender a pacientes de EPS #coronavirus

Entornointeligente.com / En diálogo con Sigue La W, el Dr. Aldrin Quintana, vocero de las clínicas de La Guajira y gerente de la clínica Maicao, afirmó que “la provincia ha sido completamente abandonada”. Es por esto que, en días pasados, “hicimos llegar un documento firmado por todos los gerentes de estas empresas a la Presidencia, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia” y otras entidades gubernamentales. “Hemos recibido un comunicado de Presidencia” en el cual “remitió a la Superintendencia para que hiciera lo pertinente; sin embargo, hasta el momento la única empresa que ha brindado apoyo económico ha sido Nueva EPS que pagó el 25% de la deuda “.

A su vez, el Dr. Quintana expresó su preocupación hacia los sobreprecios de los insumos médicos. “A nivel nacional, comprábamos una caja de guantes de 13 mil pesos el año pasado; hoy cuesta 45 mil pesos”, indicó, añadiendo que la cifr de gasto mensual en guantes es entre “70 y 100 millones de pesos”, lo que también ocurre con otros productos. “El Gobierno ha sido permisivo con las empresas que comercializan estos productos. Hoy las EPS no son consecuentes con lo que está viviendo el Estado”.

” No cerramos las puertas de las Clínicas para tratar a pacientes con COVID-19, brindamos la atención inicial de urgencia y luego los dejamos en remisión “, según el vocero de las clínicas de La Guajira y gerente de la clínica Maicao. “Atendemos a usuarios que no están asegurados, pero nadie responde, nadie dice absolutamente nada. Alzamos la voz y pedimos que estamos viviendo una crisis y estas empresas no nos quieren pagar”.

Asimismo, Elisa Torrenegra, directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), aseguró que “es un tema que ha sido eterno en el sistema. Estas clínicas están sentando un precedente importante, pero hay que buscar a los verdaderos deudores”.

Torrenegra manifestó que uno de esos deudores "es la Secretaría de Salud" y, "cuando reconozca esto y haga la gestión ante el Ministerio, no tenemos ningún problema con que el dinero vaya directamente a los prestadores ".

"Hemos venido pagando en buena medida esos servicios. Medimás no funciona desde el primero de junio del año pasado. Nunca han estado sufriendo nuestros pacientes por traumas de servicios", finalizó.

“Hemos venido pagando en buena medida esos servicios. Medimás no funciona desde el primero de junio del año pasado. Nunca han estado sufriendo nuestros pacientes por traumas de servicios”, finalizó.

En medio de la pandemia, la crisis de la salud se acentúa en el departamento de La Guajira. Las clínicas Cedes, Gyo Medicas IPS SAS, Renacer, Someda, Anashiwaya y Sociedad Médica Clínica Maicao advierten que no pueden atender más pacientes porque las EPS les deben más de 83 mil millones de pesos . Por otra parte, la deuda acumulada de EPS en liquidación suma más de 26 mil millones de pesos y, como si fuera poco, no hay insumos médicos, no hay recursos, no hay camas UCI y no atención para servicios médicos especializados.

