Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Por dentro do Pantanal: Globo Rural acompanha uma comitiva de boiadeiros em Mato Grosso do Sul Programa fez jornada semelhante há 38 anos e, agora, refaz percurso em três episódios. Nesta primeira parte, confira as mudanças no bioma, que está mais seco, e o que acontece antes da comitiva seguir viagem. Por Globo Rural

17/07/2022 09h27 Atualizado 17/07/2022

Por dentro do Pantanal: Globo Rural acompanha uma comitiva de boiadeiros em Mato Grosso do Sul

Sabe como funciona uma comitiva de boiadeiros? O Globo Rural acompanhou uma no Pantanal de Mato Grosso do Sul e mostrará o percurso em três episódios.

Há 38 anos, o programa fez uma jornada semelhante ( relembre aqui ). E, de lá para cá, muita coisa mudou. O bioma, por exemplo, está mais seco e quase já não existe área alagada.

Assista a todos os vídeos do Globo Rural

O ponto de partida da viagem que o Globo Rural fez foi a região pantaneira de Nhecolândia (MS). Do local, peões seguirão viagem para guiar centenas de bois até o local onde serão vendidos.

Fazer comércio de gado na região não é fácil. Os caminhões não chegam até o local e, portanto, o rebanho só sai da fazenda andando.

Por isso, os pecuaristas dependem das comitivas para levar os animais até o leilão mais próximo.

Divisão do gado

Ante de saírem em comitiva, os peões fazem uma divisão dos animais, da seguinte forma:

refugo, ou seja, bezerros mamando; bezerros machos e fêmeas desmamados com cerca de 9 meses; vaca solteira e vaca parida.

As fêmeas de melhor qualidade são reconduzidas à fazenda para, no futuro, reproduzirem. Para o leilão, vão apenas as fêmeas menos apuradas e os machos.

Mudanças na paisagem

Da reportagem que o Globo Rural fez em 1984 para hoje, uma das coisas que mudou foi a paisagem, que está bem mais seca.

Segundo o pesquisador da Embrapa Walfrido Moraes isso tem ocorrido por causa da mudança climática cada vez mais forte.

«O Pantanal pode ser considerado um filhote da Amazônia. As chuvas fazem o Pantanal ser uma área úmida e inundar, são originárias da floresta amazônica. Perda de floresta, desmatamento e incêndio já estão modulando a quantidade de chuva que cai no Pantanal», explica.

Saiba mais na reportagem completa no vídeo acima.

Vídeos mais assistidos do Globo Rural

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com