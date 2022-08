«Por cuarentagesima vez» Natasha Araos responde si tiene algo con Oscarcito (+Video)

Entornointeligente.com /

Araos aclaró las dudas de sus seguidores desmintiendo el rumor A través de sus historias de Instagram la empresaria venezolana Natasha Araos compartió una sección de preguntas dónde aclaró todo tipo de dudas de sus seguidores. Cabe recordar que hace algunos meses surgió un rumor sobre una supuesta relación con el cantante venezolano Oscarcito, sin embargo, en ocasiones anteriores la ex esposa de Chyno Miranda a aclarado que sólo son amigos.

VER TAMBIÉN = Javier Ceriani dice que la prima de Chyno Miranda «estaría enamorada» del cantante «Por eso Natasha Araos se la saco de encima» (+VIDEO)

En esta oportunidad, uno de sus seguidores una vez más la cuestionó sobre este rumor y ella lo negó, resaltando que está soltera

«Voy a aclarar esto por cuarentagesima vez, no, nosotros no somos novios, somos amigos, no somos pareja, estoy soltera» expresó Natasha.

Cabe mencionar que actualmente la madre del único hijo de Chyno Miranda se encuentra enfocada en sus proyectos como empresaria, de hecho, constantemente comparte detalles de sus avances a través de sus redes sociales. Hasta el momento Natasha no ha hablado sobre nuevas oportunidades en el amor desde que se divorció del cantante venezolano, sin embargo no descarta que en algún momento encuentre a un compañero ideal para ella.

View this post on Instagram

A post shared by Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com