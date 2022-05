¡POR CONFIADO! Trabajador de un zoológico provoca a un león para impresionar a los visitantes y pierde un dedo (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Un cuidador de un zoológico jamaicano perdió un dedo tras provocar a un león enjaulado en un intento de impresionar a los visitantes.

El momento quedó captado en un video, que se viralizó en Twitter con más de 4 millones de visualizaciones. La grabación muestra al hombre metiendo la mano a través de la reja de la jaula y tocando repetidamente la cara del animal, hasta que el felino, irritado, acaba mordiéndolo y apresándole varios dedos.

Seguidamente, se ve al trabajador maldiciendo y gritando mientras intenta librarse de las fauces del león delante de un grupo de visitantes que graba la escena con sus teléfonos celulares.

Una testigo le dijo al Jamaica Observer que pensaron que el ataque era una broma hasta que el hombre cayó al suelo.

Show off bring disgrace

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk

— Ms blunt from shi born 🇯🇲 «PRJEFE» (@OneciaG) May 21, 2022

Con información de RT

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com