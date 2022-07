Por aumento de casos de Covid, médicos piden ampliar vacación

Entornointeligente.com /

Debido al incremento de contagios por Covid-19 que se dan a nivel nacional en esta quinta ola de la pandemia, más las mínimas temperaturas pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y la baja cobertura de vacunados en niños y adolescentes, médicos y especialistas recomiendan ampliar la vacación escolar o considerar la modalidad virtual o semipresencial. Al respecto, el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, anticipó que entre hoy y mañana sostendrán una reunión con personal de salud del Senamhi y los nueve directores departamentales de educación para evaluar estos temas y las recomendaciones. Los epidemiólogos Yercin Mamani y Virgilio Prieto señalaron que se debe analizar la situación particular de cada región y considerar la posibilidad de un retorno gradual, semipresencial o virtual evaluando el índice de riesgo de cada municipio. «Un retorno temprano (a clases) podría implicar la probabilidad de un incremento mucho mayor en el índice de contagios, por lo que se debe analizar la posibilidad de un retorno gradual, virtual o semipresencial en municipios de alto riesgo», señaló Mamani. Además, añadió tres factores fundamentales que sustentan su recomendación. El primero, que el índice de contagios está en fase exponencial, duplicando los casos cada semana; segundo, el Senamhi ha pronosticado un frente frío a partir de este fin de semana, y tercero, la población infantil es la que menor cobertura de vacunación tiene. En tanto, Prieto señaló que otro factor para recomendar la postergación del retorno a clases es que en este periodo invernal «todas las infecciones respiratorias agudas se exacerban en esta temporada». «Lo más importante es que la cobertura de vacunación estuviera por lo menos en 70 y 80 por ciento y eso no está así. Lo más probable es que allá (en los colegios) se dé la transmisión de casos. En cada departamento, los consejos de emergencia deben tomar una medida de acuerdo a la situación epidemiológica que tienen», sostuvo Prieto. Sobre el tema, el viceministro Puma indicó que, en la reunión con personal de salud, el Senamhi y los directores departamentales de educación, se considerará, además de los contagios de Covid-19, el comportamiento de las infecciones respiratorias (IRA) que son típicas en esta época. «Vamos tomar en cuenta la cantidad de contagios de la IRA y también los contagios de Covid-19. Estamos en permanentes reuniones con las instituciones con quienes tenemos que ver y tomar decisiones sobre si se amplía o no el descanso pedagógico», dijo Puma en entrevista con PAT. Añadió que «hay tres modalidades de educación: presencial, semipresencial y a distancia, entonces va a depender del análisis que hagamos conjuntamente con salud y Senamhi para tomar una buena decisión; en ningún momento vamos a afectar la salud de nuestros estudiantes», aseguró.

Vacunados no supera el 50% La cobertura de vacunación en niños (entre los 5 y 11 años) y adolescentes (entre los 12 y 17 años) no superó el 50 por ciento. El reporte vacunal que emite el Ministerio de Salud, actualizado al 12 de julio, señala que en niños la cobertura alcanzó al 32,3 por ciento. En tanto, en los adolescentes la cobertura es del 43,2 por ciento. El último reporte del Ministerio de Salud detalla que se aplicaron 765.158 primeras dosis y 534.020 segundas dosis, en niños; en tanto, en adolescentes se aplicaron 778.345 primeras dosis y 603.941 segundas dosis.

