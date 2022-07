Por 0,50 Bs y entró en vigencia este viernes primero de julio Alcaldía de Libertador concretó ajuste al pasaje urbano establecido en marzo

Entornointeligente.com /

*** La ruta corta tiene desde este viernes un costo de dos bolívares, la media de 2,5 y recorridos largos en cuatro bolívares ***

La Dirección de Vialidad y Transporte de la Alcaldía del municipio Libertador de Mérida ejecutó el segundo ajuste del aumento del pasaje urbano a las líneas de transporte público, medida que se acordó, en el mes de marzo entre el alcalde Jesús Araque, representantes del gremio y usuarios del servicio, mediante una consulta pública.

En ese sentido Luz Mayeli Molina, directora de Vialidad y Transporte de la municipalidad, enfatizó que en marzo se realizó una consulta pública por redes sociales a las comunidades, donde aprobaron el aumento del pasaje urbano de un bolívar, el cual se estableció fraccionado, en dos partes. Por tanto, la ruta corta con este ajuste pendiente pasa a dos bolívares, la media en dos con cincuenta y recorridos largos en cuatro bolívares, con vigencia a partir de este viernes, primero de julio de 2022.

Molina comentó que recientemente se hicieron las mesas de trabajo con el sector transporte para concretar el segundo ajuste por 0,50 bolívares de este año, además de verificar que los transportistas estén cumpliendo con las exigencias que se les hizo desde la Alcaldía de la ciudad de Mérida, como el horario, las rutas y prestar un servicio cómodo y apto a la comunidad, aspectos establecidos en el mismo acuerdo.

«Ya empezamos a entregar los cartones con este ajuste, también hacer las revisiones a cada línea de transporte, pero le hacemos el llamado a la colectividad merideña porque si una unidad no tiene visiblemente firmada y sellada la nueva tarifa, no se debe pagar el aumento, incluso esa unidad no debería estar trabajando y aquellas que tengan en la tarifa tachadura serán sus dueños sancionados y multados», expresó la directora de Vialidad y Transporte.

Puntualizó Luz Mayeli Molina que por este año no habrá otro ajuste del pasaje urbano del transporte público en Mérida sin antes hacer la consulta pública a las comunidades para conocer la opinión del pueblo, porque a el se debe esta gestión municipal que trabaja con el apoyo del Presidente Nicolás Maduro de la mano del gobernador Jehyson Guzmán.

Prensa Alcaldía Bolivariana del municipio Libertador ※ Mérida

1-7-2022

