Ponzio presentó su partido homenaje en River: ¿cuándo será y cuánto salen las entradas?

Entornointeligente.com /

«Será algo lindo ponerme la camiseta de River por última vez. Estoy cerca de River y me gusta estar en los lugares donde fui feliz» , señaló Ponzio en uno de los salones del Monumental, acompañado del presidente del club, Jorge Brito y Diego Díaz , titular de Win Fun Group , empresa que organiza su partido despedida.

Informate más A 6 años del día que Los Leones hicieron historia en los Juegos Olímpicos, un repaso de la hazaña «Siempre dije que me gustaría que me recuerden como persona; porque el jugador se va. Me desenvolví con valores, como me enseñaron en casa y fue un privilegio en esta enorme institución. Somos pocos los que tenemos ese privilegio, de estar con 70 mil personas en cada domingo. Estoy agradecido. Esto no lo soñé y ahora queda disfrutarlo» , indicó Ponzio , quien no pudo contener las lágrimas frente al micrófono.

Embed «SOMOS POCOS LOS QUE TENEMOS EL PRIVILEGIO DE PODER JUGAR CON LA CANCHA LLENA TODOS LOS DOMINGOS». Leo Ponzio, y las sensaciones en la presentación de su partido despedida en el Monumental. pic.twitter.com/lY5nvo5sX4

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2022 De acuerdo al excapitán de River , el evento que marcará su adiós al fútbol contemplará la participación de leyendas del club de Núñez , más los campeones de la Copa Libertadores 2015 y 2018.

«Mi familia me ayudó mucho. Y es muy importante en lo profesional porque te hace bajar a tierra. Es el sostén para la carrera» , dijo Ponzio en un repaso de su vida profesional frente a una buena cantidad de medios de comunicación.

El ex Newell’s Old Boys y Zaragoza , de España , recordó a varios entrenadores durante su carrera, entre ellos José Pekerman y Matías Almeyda , pero hizo un párrafo aparte para Marcelo Gallardo : «Influyó mucho. Tenía 30 años cuando lo conocí y ya estaba maduro en la vida; me corrigió cosas futbolísticas. Fuimos a la par. Luego de varios diálogos fue muy importante».

Ponzio aseguró que River ocupa «un gran lugar» en su vida: «Son 12 años sobre 21 de profesión. Sin dejar de lado que Newell’s me permitió jugar en Primera División. Zaragoza me dio el sueño de jugar en Europa».

image.png Y agregó: «Pasé todas las etapas en River. La idolatría es una palabra complicada. Me siento muy respetado por la gente y dejé todo por River. Esto no se termina y respetar los valores fuera y dentro de la casa».

Ponzio eligió su top 4 de partidos en el club. En primer lugar eligió su debut ante Lanús , en el Monumental ; luego el ascenso a la Primera División con el triunfo ante Almirante Brown en Núñez ; y la final más importante en la historia del club, la victoria 3-1 en Madrid ante Boca .

Por último, dejó en el cuarto puesto la goleada 4-0 ante Colón de Santa Fe , en diciembre de 2021, para la obtención del Trofeo de Campeones .

Las entradas para la despedida de Leonardo Ponzio en River ya están a la venta a través de Ticketek .

¿Cuánto salen las entradas del partido homenaje? Los tickets están entre los 4.800 hasta los 13.500 pesos, dependiendo la ubicación. En tanto, los palcos con servicio Hospitality van de 45.000 a 55.000 pesos.

Tribuna popular Sívori y Centenario: $4800

Tribuna media-baja Sívori y Centenario: $6200

Tribuna Belgrano y San Martín Alta: $7000

Tribuna Belgrano y San Martín Baja: $9500

Tribuna Belgrano y San Martín Media: $13500

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com